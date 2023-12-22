Новий указ Байдена: що буде з тими, хто допомагає РФ купувати військові товари

Міністру фінансів за підсумками консультацій з держсекретарем та з міністром торгівлі дозволяється вживати заходів щодо іноземних фінансових структур

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про економічні заходи щодо фінансових установ, які допомагають Росії купувати підсанкційні військові товари. Посилення санкцій торкнеться банків, страхових компаній, депозитарних установ тощо.

Йдеться про угоди у сфері оборони, технологій, будівництва, а також аерокосмічної та обробної галузей. Про це у п’ятницю, 22 грудня, повідомили у Білому домі.

"Міністру фінансів за підсумками консультацій з держсекретарем та з міністром торгівлі (…) дозволяється вживати заходів щодо іноземних фінансових структур, якщо з’ясується, що ці структури проводили або полегшили будь-які суттєві транзакції (…) у таких сферах РФ, як технології, оборона, будівництво, космос, якщо з’ясовується, що така діяльність допомагала російському оборонно-промисловому комплексу", — зазначено в указі.

Санкції передбачають заборону на відкриття рахунків у Штатах або обмеження їхнього використання. Також це включає блокування майна. При цьому санкції можуть бути накладені без попередження, оскільки є ризик приховування активів.

Зазначається, що в цьому випадку йдеться про будь-яку іноземну організацію, яка займається купівлею або продажем іноземної валюти, цінних паперів, ф’ючерсів або опціонів, а також прийомом депозитів; видачею, наданням, передачею, зберіганням чи посередництвом у позиках чи кредитах.

Тобто цими установами є банки, ощадні каси, депозитарні установи, оператори систем кредитних карток, страхові компанії, брокери та дилери з цінних паперів та ін.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що в Офісі президента України сказали, що Євросоюз вже працює над 13 пакетом санкцій проти Росії.