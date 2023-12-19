Євросоюз вже працює над 13-м пакетом санкцій проти РФ – Офіс президента

Є багато росіян та багато галузей російської економіки, які поки що не під санкціями

Європейський Союз відразу ж після ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти російського терористичного режиму розпочав роботу над новим, вже тринадцятим пакетом обмежень. Тому для Росії неприємні сюрпризи ще не скінчилися.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону. За його словами, Україна довела до ЄС свої пропозиції щодо того, що потрібно внести до нового пакета.

"Абсолютно точно, робота над 13 пакетом санкцій для Росії вже розпочалася. Під час розмови президента Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн ми вже знали, що не увійде у 12 пакет санкцій. Ми просили не забувати їх про ті позиції, якщо мова йде про секторальні санкції", – сказав він.

За словами посадовця, Євросоюз повинен ввести більше індивідуальних обмежень – покарано ще не всіх російських пропагандистів, акторів та митців, які підтримують війну. Також є цілі галузі російської промисловості та діяльності, проти яких ще не впроваджували жодних обмежень.

Нагадаємо, що 18 грудня Європейський союз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, посилить контроль за "ціновою стелею" на російську нафту, запровадить заборони на імпорт ще цілої низки товарів з РФ та багато іншого.

В рамках пакета під європейські санкції потрапили численні російські посадовці, пропагандисти та військові. Серед них – син відомого російського алкоголіка Дмитра Медведєва Ілля, племінниця Володимира Путіна Анна Цивільова, голова Башкирії Радій Хабіров та 14 членів російського ЦВК.