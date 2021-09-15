Мир на удаленке без продавцов, врачей и дипломов: как изменится человеческий труд в скором будущем

В ближайшем будущем ради заработка человеку все больше придется думать головой, а роль высшего образования будет стремительно снижаться

По разным прогнозам, к 2030 году в мире исчезнет от полусотни до сотни профессий, а на их место придут новые, но пока никто не знает, какие именно. Добавьте сюда удаленку, гибкие графики и постоянные разговоры о четырехдневной рабочей неделе, и вы поймете: мир меняется так быстро, что идти в ногу со временем кажется просто невозможным.

О том, каким будет наше трудовое будущее, – в сегодняшнем материале «Телеграфа».

Удаленка навсегда?

Удаленная работа прочно вошла в нашу жизнь и уходить оттуда не планирует. В США уже сейчас треть работников составляют фрилансеры, при этом согласно прогнозам, к 2025 году половина сотрудников будет работать без строгой привязки не только к определенному рабочему месту, но и к определенной компании.

В марте 2020-го, когда украинские сотрудники только знакомились с дистанционной работой, эксперты называли массу плюсов – от экономии времени до возможности самому планировать рабочий день. Да и немало компаний в итоге остались в выигрыше, переехав в меньшие офисы и в итоге сэкономив на аренде.

Удаленка – это далеко не единственное изменение в нашем повседневном рабочем ритме. Некоторые украинские работодатели согласились на гибкий график работы, а половина назвали возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине вполне реалистичной. Как показало исследование, проведенное сайтом по поиску работы Jooble, семь из десяти опрошенных работодателей готовы рассмотреть переход на четырехдневку в своей компании в качестве эксперимента, то есть перестроить внутренние процессы таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет бизнес, осталась доступной для клиента без изменений.

Здесь надо сказать, что мнения относительно четырехдневки в Украине диаметрально противоположны. В то время как одни считают, что три выходных дня в неделю могли бы повысить эффективность в оставшиеся четыре, другие полагают, что украинцам надо больше думать не об отдыхе, а о том, как поднимать экономику.

«Говоря о соотношении рабочих и выходных дней, важно отметить, что сфера услуг не смогла бы развиваться так активно, если бы у нас не было хотя бы два выходных дня в неделю, — считает руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. – В противном случае у украинцев просто не было бы возможности тратить столько денег на отдых. Очевидно, что чем больше свободного времени у людей, тем лучше себя будут чувствовать целые отрасли от кафе и ресторанов до кинотеатров и видеоигр. Сейчас доля сферы услуг в мировом ВВП составляет 60% и по всей видимости будет только расти. Не удивительно, что есть соблазн сократить рабочую неделю еще на один день».

По словам эксперта, на пути сокращения рабочей недели работодателей останавливают опасения по поводу падения производительности труда.

«Сейчас по-настоящему продуктивными являются лишь три дня из пяти: в понедельник люди приходят в себя после выходных, а в пятницу уже вовсю думают об отдыхе, — приводит Сароян простую арифметику. – Так что пока компании не поймут, как повысить эффективность работы в оставшиеся дни, ожидать сокращения рабочей недели не стоит».

Исчезающие профессии

По данным Центра экономической стратегии, хотя в зоне риска оказались десятки профессий, некоторые из них будут исчезать быстрее, и это можно наблюдать уже сегодня. Кассиров постепенно заменяют автоматические киоски, сортировщиков в логистических центрах – роботы. С переходом банков в смартфоны закрываются отделения, и уменьшается потребность в экономистах и деловодах. Трансформации индустрий снижают спрос на бухгалтеров, риэлторов, страховых агентов, но при этом увеличивают потребность в аналитиках данных, бизнес-аналитиках, программистах, инженерах со знанием ІТ, сотрудников сферы ухода.

«Автоматизация, уход от ручного труда приведет к росту безработицы, — отметил в беседе с «Телеграфом» директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов. – Миру просто не нужно столько трудовых ресурсов. Говоря в общем, рынку будут требоваться люди интеллектуального труда: будет расти необходимость в тех, кто умеет работать головой. Кассы самообслуживания потеснят кассиров, беспилотное управление – водителей, автоматизация и роботизация – рабочих на конвейере, боты – сотрудников кол-центров. Постепенно начнут исчезать не только бухгалтера и юристы, но и медицинские профессии. Например, диагноз будет ставить компьютерная программа на основании симптомов, истории болезни и огромной базы данных. А еще, скорее всего, из-за введения электронного документооборота во многих странах уменьшится количество чиновников».

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Пока рынок труда озабочен технарями, украинские абитуриенты выбирают совсем другие направления: согласно данным МОН затребованной специальностью в 2021 году стала филология. Это дало повод экспертам констатировать: кадровый голод не за горами.

Основными причинами такого дисбаланса ожиданий работодателей с выбором выпускников эйчары называют падение уровня профильного образования, снижение качества жизни и здоровья людей, но главное – общее падение интереса к технически специальностям. Так что в будущем кадровый голод в профсферах, связанных с производством, промышленностью, техническими специальностями только усилится.

В то же время Сергей Сароян отмечает: страх потери работы вследствие научного прогресса не является современным явлением, есть даже термин специальный — технологическая безработица.

«Впрочем, эти страхи еще ни разу не были реализованы, — говорит эксперт. — Даже всеобщее внедрение компьютеров не привело к росту безработицы. Новые технологии способствуют появлению новых вакансий: согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта позволит создать 133 млн новых рабочих мест. Так что следует выбирать максимально актуальные профессии и понимать: если в работе человека может заменить машина, это обязательно произойдет».

Диплом против опыта и «мягких» навыков

При постоянном движении рынка труда вперед возникает еще одна проблема: совершенно непонятно, чему нужно учиться, чтобы быть в тренде даже не через 20-30 лет, а хотя бы по окончании университета. Не исключено, что в таких условиях постоянных перемен тратить пять лет на получение фундаментального высшего образования может оказаться нецелесообразным. Так что, прогнозируют эксперты, диплом о высшем образовании сможет утратить былую ценность.

Здесь надо сказать, что споры экспертов по поводу того, что важнее – диплом или опыт – идут не первый год. Одни говорят, что для приема на работу важно не высшее образование, а опыт работы, и чтобы в этом убедиться, достаточно пройти несколько собеседований. Другие парируют: это, конечно, верно, но есть нюанс — на собеседование еще нужно попасть, а вот здесь отбор идет, в том числе и по факту наличия высшего образования.

О том, что выпускники вузов без опыта работы никому не нужны, экспертам рынка труда знают не понаслышке, поэтому и советуют всем студентам подрабатывать по специальности во время учебы. Тем более, что даже в период коронакризиса с этим проблем нет. Одними из самых востребованных претендентов на отечественном рынке труда являются соискатели с опытом работы от 1 до 3 лет, а также студенты и молодые специалисты. Только не стоит обольщаться, полагая, что работодатели ищут молодежь для «воспитания достойной смены». Все гораздо прозаичнее. Дело в том, что молодые люди без опыта работы готовы работать практически за копейки, а студенты – вообще бесплатно, за строчку в резюме об опыте работы.

Говоря о снижении роли дипломов, эксперты не девальвируют роль высшего образования, а, скорее, наоборот: речь идет о том, что в будущем необходимость получения высшего образования только лишь ради «корочки» пропадет. Сегодня диплом является не столько свидетельством необходимых знаний для работы, сколько неким «фильтром», что человек проходил процессы, благодаря которым у него воспитываются навыки выдержки, усидчивости, целеустремленности, готовности работать в коллективе и т.д. Неудивительно, что из двух кандидатов с одинаковым опытом работодатель выберет того, у кого за плечами есть вуз.

Сотрудникам будущего придется постоянно приобретать новые навыки или даже менять род деятельности, а их доход будет зависеть от того, насколько быстро они смогут адаптироваться к новым условиям. Согласно прогнозам, сегодняшние дети за свою профессиональную жизнь в среднем будут менять 5 видов деятельности и 20 работодателей. При этом сами работодатели все чаще будут обращать внимание не на hard skills ("жесткие" навыки, которые можно проверить с помощью экзамена: профессиональные знания, иностранные языки, владение компьютером и т.д.), а на soft skills ("мягкие" навыки, универсальные компетенции, которые сложно измерить количественными показателями).

Так что на смену диплому придут коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность, уравновешенность, ответственность, способность быстро обучаться, умение вести переговоры и, разумеется, умение адаптироваться к миру, который меняется каждый день.