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В Украине придумали, как ужесточить наказание за подделку COVID-сертификатов

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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В Украине за подделку COVID-сертификатов введут отдельную статью Новость обновлена 21 сентября 2021, 08:44
В Украине за подделку COVID-сертификатов введут отдельную статью

Врачи, которые занимаются фальсификацией сертификатов, на поддержку Минздрава могут не рассчитывать

В Украине усилят ответственность за подделку сертификатов вакцинации от коронавируса. В частности, правительство планирует ввести отдельную уголовную статью.

Об этом вечером в понедельник, 20 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит проект изменений в Криминальный кодекс и выведет "подделку COVID-сертификатов" в отдельную уголовную статью.

Ляшко добавил, что Минздрав не будет поддерживать медиков, которых уличат в фальсификации сертификатов о вакцинации. Министр отметил, что таких вещей не должно быть во время противодействия коронавирусной болезни и дискредитировать вакцинацию еще и таким способ нельзя.

Министр отметил, что контроль за подделкой и распространением COVID сертификатов будет очень жесткий и сейчас проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 сентября по информации главного санитарного врача Игоря Кузина, в Украине за подделку COVID-сертификатов возбудили 30 уголовных дел.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине пока действуют два сертификата вакцинации — "желтый" и "зеленый". В Минздраве объяснили разницу между ними. Также мы писали, как получить этот документ и какие трудности могут при этом возникнуть.

Теги:
#МОЗ #Вакцинация #Сертификат #ККУ
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