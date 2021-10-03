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Какой праздник 3 октября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой праздник 3 октября: народные приметы и запреты

В этот день отмечается ряд праздников, включая День учителя и грибника

В воскресенье, 3 октября, в православной церкви почитается святой мученик Евстафий (Астафий) Римский. В народе Евстафия прозвали Ветряком, так как этот день был знаменит своими мощными ветрами. Также на первое воскресенье октября выпадает День учителя, а в мире отмечают День грибника.

Имя Евстафий военачальник Плакида получил за свою милосердность и помощь нуждающимся. Крещение святой получил вместе с супругой и двумя сыновьями, после чудесного явления образа Христа. Во время правления императора Адриана Евстафия вместе с семьей замучили и убили, после их отказа принести жертву язычникам.

Великомученик Евстафий с семьей
Великомученик Евстафий с семьей

Всемирный день грибника каждый год отмечается 3 октября. Этот праздник неофициальный, но для грибного "охотника" это не помеха. Каждый осенний денек для них — это праздник.

Грибы
Грибы

Народные приметы 3 октября:

  • Ветер южный – к теплой погоде, восточный – к солнечным дням, северный – к морозам, западный – к обильным осадкам.
  • Если шишки выросли на верхних ветках ели, значит морозы придут в конце зимы, если же их много внизу, то холода нагрянут уже в этом году.

Что нельзя делать 3 октября:

  • Верили, что если встряхнуть в этот день воду после мытья рук, можно привлечь чертей.
  • 3 октября нежелательно давать или брать в долг, дарить подарки или принимать их от других людей.
  • Запрещено материться, ссориться, выяснять отношения на повышенных тонах.
  • Белая зависть может сыграть в этот день дурную шутку.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #День учителя #Приметы #Праздники #Запреты #День грибника
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