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Яке свято 3 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Тетяна Кармазіна
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Яке свято 3 жовтня: народні прикмети і заборони

У цей день відзначається ряд свят, включаючи День вчителя і грибника

У неділю, 3 жовтня, в православній церкві шанується святий мученик Євстафій (Астафій) Римський. У народі Євстафія прозвали Вітряком, так як цей день був знаменитий своїми потужними вітрами. Також на першу неділю жовтня випадає День вчителя, а в світі відзначають День грибника.

Ім’я Євстафій воєначальник Плакида отримав за свою милосердність і допомогу потребуючим. Хрещення святий отримав разом з дружиною і двома синами, після чудесного явлення образу Христа. Під час правління імператора Адріана Євстафія разом з сім’єю замучили і вбили, після їх відмови принести жертву язичникам.

Великомученик Євстафій з родиною
Великомученик Євстафій з родиною

Всесвітній день грибника щороку відзначається 3 жовтня. Це свято неофіційне, але для грибного "мисливця" це не перешкода. Кожен осінній день для них — це свято.

Гриби
Гриби

Народні прикмети 3 жовтня:

  • Вітер південний — до теплої погоди, східний — до сонячних днів, північний — до морозів, західний — до рясних опадів.
  • Якщо шишки виросли на верхніх гілках їли, значить морози прийдуть в кінці зими, якщо ж їх багато внизу, то холод нагряне вже в цьому році.

Що не можна робити 3 жовтня:

  • Вірили, що якщо струсити в цей день воду після миття рук, можна покликати чортів.
  • 3 жовтня небажано давати або брати в борг, дарувати подарунки або приймати їх від інших людей.
  • Заборонено матюкатися, сваритися, з’ясовувати стосунки на підвищених тонах.
  • Біла заздрість може зіграти в цей день поганий жарт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

Теги:
#Традиції #День учителя #Прикмети #Свята #Заборони #День грибника
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