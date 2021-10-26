Укр

"Не критично": в Минздраве оценили антирекорды COVID-19 в Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Виктор Ляшко считает, что количество инфицированных уже не настолько значимо, когда есть процент привитых от ковида Новость обновлена 26 октября 2021, 12:02
Виктор Ляшко считает, что количество инфицированных уже не настолько значимо, когда есть процент привитых от ковида

Министр здравоохранения обосновал цифры на примере Великобритании

В Украине который день кряду фиксируют свыше 20 тысяч инфицированных коронавирусом людей и антирекорды по смертности. Однако в Минздраве считают, что прирост зараженных людей при условии достаточной вакцинации не является критичным.

Глава министерства Виктор Ляшко в интервью для "Украинской правды" заявил, что во время первой и второй волны коронавируса количество случаев было для Украины критически важным. Дескать, чем больше инфицированных, тем больше людей попадет в больницу. Однако теперь, когда есть процент вакцинированных людей, ситуация обстоит иначе. 

"Количество новых случаев уже не является критическим показателем. Если мы говорим, например, что выявили 100 случаев и среди них 20 или 30 вакцинированных, то из других, невакцинированных, 30% попадает в больницу. Из вакцинированных – не более 5%", — объясняет Ляшко. 

В качестве примера министр рассматривает Великобританию, где во время первой волны было около 40 тысяч случаев заражения в день и около 5000 госпитализаций. Сейчас там почти все вакцинированы, и хоть случаев заражения наблюдается столько же, сколько во время первой волны, в больницу попадает не более 300 человек. 

"Да, возможно, после вакцинации циркуляция вируса продолжится, но она не будет критической для системы здравоохранения. Мы не только спасем жизнь, но и не будем нагружать систему, и нуждающиеся в помощи с другими болезнями смогут ее получить", — говорит глава Минздрава.

Напомним, Центр по контролю заболеваний США внес Украину в перечень стран с максимально возможным риском COVID-19.

Теги:
#Госпитализация #Виктор Ляшко #Коронавирус #Антирекорды
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