Вопреки рекомендации Минздрава: что будет со школами во время локдауна в Киеве

Сколько продлится "домашнее обучение" в Киеве пока неизвестно

Этой осенью в Минздраве неоднократно делали заявления о том, что даже в "красной" зоне учить детей с 1 по 4 класс дистанционно не будут: только занятия оффлайн. Впрочем, невзирая на это, уже с ноября всех школьников Киева отправят на дистанционку, и младшие ученики исключением не станут.

Об этом на брифинге 28 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в "онлайн" уйдут все школы Киева без исключения и невзирая на вакцинацию сотрудников, будь она даже стопроцентной.

Сколько продлится такой формат занятий — неизвестно. Вероятно, пока эпидобстановка в городе не улучшится.

Напомним, количество областей, в которых ситуация с коронавирусом ухудшается, растет с каждым днем. Так, нормам оранжевой зоны соответствуют минимум пять областей. И если для того, чтобы работали заведения образования в "желтой зоне" необходимо 80% вакцинированного персонала, в "красной зоне" этот показатель вырастет.

"Телеграф" сообщал, что количество школ "на дистанционке" уменьшилось с прошлой пятницы на 1300. Теперь оно составляет 3,3 тыс. заведений среднего образования по Украине.