Всупереч рекомендації МОЗ: що буде зі школами під час локдауну в Києві

Скільки триватиме "домашнє навчання" у Києві поки невідомо

Цієї осені в МОЗ неодноразово робили заяви про те, що навіть у "червоній" зоні вчити дітей з 1 по 4 клас дистанційно не будуть: тільки заняття офлайн. Втім, незважаючи на це, вже з листопада всіх школярів Києва відправлять на дистанційку, і молодші учні не стануть винятком.

Про це на брифінгу 28 жовтня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, в "онлайн" підуть усі школи Києва без винятку і незважаючи на вакцинацію співробітників, навіть стовідсоткову.

Скільки триватиме такий формат занять – невідомо. Ймовірно, поки епідостановка в місті не покращає.

Нагадаємо, кількість областей, у яких ситуація з коронавірусом погіршується, зростає з кожним днем. Так, нормам помаранчевої зони відповідають щонайменше п’ять областей. І якщо для того, щоб працювали заклади освіти у "жовтій зоні", необхідно 80% вакцинованого персоналу, у "червоній зоні" цей показник зросте.

"Телеграф" повідомляв, що кількість шкіл "на дистанційці" зменшилася з минулої п’ятниці на 1300. Наразі вона становить 3,3 тис. закладів середньої освіти по Україні.