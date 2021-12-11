Мошенники нагло используют фото Дмитрия Комарова для "развода"

Мошенники обещают большие суммы денег и другие бонусы.

Известный телеведущий и автор программ о путешествиях Дмитрий Комаров предупредил подписчиков про обман, который совершают от его имени. Речь про фейковую раздачу денег, которую якобы обещает ведущий. Суммы разные от 15 до 30 тысяч гривен. Есть даже "отзывы" о бонусах в такси.

Об этом телеведущий написал в Facebook.

Мошенники используют фото Комарова, которому иногда в руки дают телефон или лист бумаги с соответствующим текстом. Но это — фотомонтаж.

Пример использования фото Дмитрия Комарова в мошенничестве

В этом фейке применили программу изменения изображений

Комаров заявил, что к подобным "разводам" отношения не имеет, и посоветовал проверять информацию о призах и конкурсах с участием знаменитостей на их официальных страницах в соцсетях. Еще одним способом борьбы с обманом в интернете он считает распространение информации о фейках, информирование детей про псевдорозыгрыши и жалобы на такие посты.

Также телеведущий рассказал, что привлечет коллег к освещению таких обманов и обратится в киберполицию.

Ранее "Телеграф" писал про необычные виды мошенничества или шуток над доверччивыми покупателями на тему вакцинации от коронавируса. Так, в сети предлагали купить "пластырь для отсоса" препарата или анальную пробку под видом "глушилки для чипа".