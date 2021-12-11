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Шахраї нахабно використовують фото Дмитра Комарова для "розлучення"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Дмитро Комаров під час зйомок програми про Україну Новина оновлена 11 грудня 2021, 08:13
Дмитро Комаров під час зйомок програми про Україну

Шахраї обіцяють великі суми грошей та інші бонуси.

Відомий телеведучий та автор програм про подорожі Дмитро Комаров попередив підписників про обман, який здійснюють від його імені. Йдеться про фейкову роздачу грошей, яку нібито обіцяє ведучий. Суми різні – від 15 до 30 тисяч гривень. Є навіть "відгуки" про бонуси в таксі.

Про це телеведучий написав у Facebook.

Шахраї використовують фото Комарова, якому іноді до рук дають телефон або аркуш паперу з відповідним текстом. Але це фотомонтаж.

Приклад використання фото Дмитра Комарова у шахрайстві
Приклад використання фото Дмитра Комарова у шахрайстві
У цьому фейці застосували програму зміни зображень
У цьому фейці застосували програму зміни зображень

Комаров заявив, що до подібних "розводів" відношення не має, і порадив перевіряти інформацію про призи та конкурси за участю знаменитостей на їхніх офіційних сторінках у соцмережах. Ще одним способом боротьби з обманом в інтернеті він вважає поширення інформації про фейки, інформування дітей про псевдорозіграші та скарги на такі пости.

Також телеведучий розповів, що приверне колег до висвітлення таких обманів та звернеться до кіберполіції.

Раніше "Телеграф" писав про незвичайні види шахрайства або жартів над довірливими покупцями на тему вакцинації від коронавірусу. Так, у мережі пропонували купити "пластир для відсмоктування" препарату або анальну пробку під виглядом "глушилки для чіпа".

Теги:
#Шахрайство #Обман #Дмитро Комаров
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