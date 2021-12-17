Укр

"Новая почта" рассказала, как будет работать в период новогодних праздников

Автор
Максим Иванов Максим Иванов
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Новая почта обнародовала праздничный график Новость обновлена 17 декабря 2021, 19:11
Новая почта обнародовала праздничный график

Почтовые отделения и курьеры не будут работать 1 и 7 января

Почтовая служба "Новая почта" в Украине не будет работать 1 и 7 января в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что 25 и 27 декабря, когда в Украине будут выходные дни по случаю католического Рождества, "Новая почта" будет работать по своему обычному графику.

При этом 31 декабря отделения будут работать по субботнему графику (для каждого отделения он индивидуальный). Тот же принцип будет работать и 3 января, в воскресенье.

Что же касается 1 и 7 января, то эти дни для отделений и курьеров — выходные. Загрузку посылок в почтоматы также осуществлять не будут, а вот получить заранее загруженные посылки клиенты смогут.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после католического Рождества в украинских школах начнутся зимние каникулы, которые, согласно рекомендациям Минобразования, продлятся до 9 января 2022 года включительно.

Также мы детально рассказывали, сколько в среднем придется потратить украинцам на праздничный новогодний стол. На блюда без особых изысков для семьи из 4-х человек придется раскошелиться на сумму более 1800 гривен.

Кроме того, напоминаем, когда и сколько украинцы будут отдыхать по случаю новогодних праздников.

Теги:
#Новый год #Новая почта
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