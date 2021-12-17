"Нова пошта" розповіла, як працюватиме у період новорічних свят

Поштові відділення та кур’єри не працюватимуть 1 та 7 січня

Поштова служба "Нова пошта" в Україні не працюватиме 1 та 7 січня у зв’язку з новорічними та різдвяними святами. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Зазначається, що 25 та 27 грудня, коли в Україні будуть вихідні з нагоди католицького Різдва, "Нова пошта" працюватиме за своїм звичайним графіком.

При цьому 31 грудня відділення працюватимуть за суботнім графіком (для кожного відділення він індивідуальний). Той самий принцип працюватиме і 3 січня, у неділю.

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Що ж до 1 та 7 січня, то ці дні для відділень та кур’єрів — вихідні. Завантаження посилок у поштомати також не здійснюватимуть, а от отримати заздалегідь завантажені посилки клієнти зможуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що після католицького Різдва в українських школах розпочнуться зимові канікули, які, згідно з рекомендаціями Міносвіти, продовжаться до 9 січня 2022 року включно.

Також ми детально розповідали, скільки загалом доведеться витратити українцям на святковий новорічний стіл. На страви без особливих вишукувань для сім’ї із 4-х людей доведеться розщедритися на суму понад 1800 гривень.

Крім того, нагадуємо, коли та скільки українці відпочиватимуть з нагоди новорічних свят.