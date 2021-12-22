Кто такой Николай Галушко, назвавший полицейских "дебилами"

Очередной политик-скандалист не только поссорился с полицией, но и предает свою партию, работая на олигарха

Не успел забыться скандал с теперь уже бывшим замминистра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили, поругавшимся с полицейскими на блокпосту около Краматорска, как его "подвиг" повторил нардеп от "Слуг народа" Николай Галушко. Политик еще в декабре 2020 года нецензурно выражался и оскорблял полицейского, который остановил водителя авто, что возит политика. Кто такой Николай Галушко и в чем суть скандала — разбирался "Телеграф".

Пошел против своих

Как оказалось, политик не просто нагрубил полицейским, но фактически выступил против "своих", причем дважды. Нардеп Галушко — выходец из семьи потомственных правоохранителей, и к тому же является главой подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Родился будущий украинский политик в Челябинской области РФ в 1979 году в семье тогда еще советского милиционера Леонида Галушки, позднее переведенного в Украине и дослужившегося до руководителя одного областных УБОПов.

Николай и Леонид Галушко

С 2002 по 2005 годы сам будущий нардеп служил в УБОПе Киевской области, куда попал явно по протекции отца после окончания Национальной академии внутренних дел Украины.

Начиная с 2006 года, Николай Галушко занялся бизнесом, став сперва частным предпринимателем, а затем учредителем ЧП "Галид", которым и пребывал до выборов в Верховную Раду летом 2019 года.

В парламент Галушко шел от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №97 в Киевской области (город Бровары) и победил с результатом в 37,75% голосов избирателей.

Учитывая опыт службы в правоохранительных структурах, в парламенте Николай Галушко попал в Комитет ВР, возглавив подкомитет по вопросам охранной и детективной деятельности.

То есть парламентарий, оскорбив правоохранителей, фактически обидел "своих", ведь сам носил погоны три года, не говоря уже об отце.

Хотел выйти из партии, но интересы Ахметова дороже?

Еще до скандала сам нардеп попадал в фокус внимания СМИ. Особенно громким был случай 26 сентября 2020 года, когда он обвинил "Слугу народа" в "торговле" мандатами партии на местных выборах в Броварском районе.

Верный партиец Николай Галушко

Обвинения Галушко озвучил на своей странице в Facebook в соответствующем видео и даже пригрозил выйти из партии. Любопытно, что в "торговле" мажоритарными округами "СН" обвинял и скончавшийся 8 октября нардеп Антон Поляков. Впрочем, из партии Николай Галушко так и не вышел.

Любопытно, что фамилия самого нардепа присутствует в расследовании Bihus.Info о нардепах от "Слуги народа", которые голосуют в интересах олигарха Рината Ахметова. Курирует эту группу, по данным СМИ, бизнесмен Илья Павлюк.

По данным же передачи "Гроши" после ухода из бизнеса фирму "Галид" политика возглавил его отец Леонид.

Фирма осуществляет выгодные контракты на охрану государственных учреждений, а отец политика Леонид Галушко ругает Майдан и "лайкает" посты президента РФ Владимира Путина.

Вопросы к состоянию

Также к нардепу возникли вопросы у Нацагентства по вопросам противодействия коррупции, которое заподозрило политика в неполном отчете о собственном имуществе, в частности, недекларировании земли и недвижимости.

Согласно декларации политика, в 2020 году он заработал 441 849 гривен как нардеп и никаких финансовых активов не имеет, хотя в 2019 году как политик и бизнесмен его доход превышал 1 миллион гривен.

Любопытно, что в текущем году нардеп продал оба принадлежащих ему авто – Lexus 2007 года выпуска и BMW 2012 года за 358 150 гривен.

Интересно, что по данным "Цензор.нет", помощники Галушко выигрывают гостендера на десятки миллионов гривен. Например, так сделал глава ООО "Будтемп" Армен Назарян, который за 57,5 млн гривен построит новый корпус для исправительной колонии №11.

Уволенный же Александр Гогилашвили тем временем жалуется на страшный "бардак" в МВД, в то время как его супруга Мария Левченко, помощница президента Владимира Зеленского, попала под "прицел" западных спецслужб.