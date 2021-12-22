Хто такий Микола Галушко, який назвав поліцейських "дебілами"

Черговий політик-скандаліст не лише посварився з поліцією, а й зраджує свою партію, працюючи на олігарха

Не встиг забутися скандал із тепер уже колишнім заступником міністра внутрішніх справ України Олександром Гогілашвілі, який посварився з поліцейськими на блокпосту біля Краматорська, як його "подвиг" повторив нардеп від "Слуг народу" Микола Галушко. Політик ще у грудні 2020 року нецензурно виражався і ображав поліцейського, який зупинив водія авто, що возить політика. Хто такий Ніколай Глашуо і в чому суть скандалу — розбирався "Телеграф".

Пішов проти своїх

Як виявилося, політик не просто нагрубіянив поліцейським, але фактично виступив проти "своїх", причому двічі. Нардеп Галушка — виходець із сім’ї потомствених правоохоронців, до того ж є головою підкомітету Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Народився майбутній український політик у Челябінській області РФ у 1979 році в сім’ї тоді ще радянського міліціонера Леоніда Галушки, який пізніше був переведений до України і дослужив до керівника одного обласного УБОЗу.

Микола та Леонід Галушко

З 2002 по 2005 роки сам майбутній нардеп служив в УБОЗ Київської області, куди потрапив явно за протекцією батька після закінчення Національної академії внутрішніх справ України.

Починаючи з 2006 року, Микола Галушко зайнявся бізнесом, став спочатку приватним підприємцем, а потім засновником ПП "Галід", яким і перебував до виборів до Верховної Ради влітку 2019 року.

У парламент Галушка йшов від партії "Слуга народу" мажоритарним округом №97 у Київській області (місто Бровари) і переміг із результатом у 37,75% голосів виборців.

Враховуючи досвід служби у правоохоронних структурах, у парламенті Микола Галушко потрапив до Комітету ВР, очоливши підкомітет з питань охоронної та детективної діяльності.

Тобто парламентарій, образивши правоохоронців, фактично образив "своїх", адже сам носив погони три роки, не кажучи вже про батька.

Хотів вийти з партії, але інтереси Ахметова дорожчі?

Ще до скандалу сам нардеп влучав у фокус уваги ЗМІ. Особливо гучним був випадок 26 вересня 2020 року, коли він звинуватив "Слугу народу" у "торгівлі" мандатами партії на місцевих виборах у Броварському районі.

Вірний партієць Микола Галушко

Звинувачення Галушка озвучив на своїй сторінці у Facebook у відповідному відео і навіть пригрозив вийти з партії. Цікаво, що у "торгівлі" мажоритарними округами "СН" звинувачував і померлий 8 жовтня нардеп Антон Поляков. Втім, із партії Микола Галушко так і не вийшов.

Цікаво, що прізвище самого нардепа є у розслідуванні Bihus.Info про нардепів від "Слуги народу", які голосують на користь олігарха Ріната Ахметова. Курує цю групу, за даними ЗМІ, бізнесмен Ілля Павлюк.

За даними передачі "Гроші" після відходу з бізнесу фірму "Галід" політика очолив його батько Леонід.

Фірма здійснює вигідні контракти на охорону державних установ, а батько політика Леонід Галушко лає Майдан та "лайкає" пости президента РФ Володимира Путіна.

Запитання до стану

Також до нардепа виникли питання у Нацагентства з питань протидії корупції, яке запідозрило політика у неповному звіті про власне майно, зокрема, недекларування землі та нерухомості.

Згідно з декларацією політика, у 2020 році він заробив 441 849 гривень як нардеп і жодних фінансових активів не має, хоча у 2019 році як політик та бізнесмен його дохід перевищував 1 мільйон гривень.

Цікаво, що в поточному році нардеп продав обидва авто — Lexus 2007 року випуску і BMW 2012 року за 358 150 гривень.

Також за даними "Цензор.нет", помічники Галушка виграють держтендера на десятки мільйонів гривень. Наприклад, так зробив голова ТОВ "Будтемп" Армен Назарян, який за 57,5 млн. гривень побудує новий корпус для виправної колонії №11.

Звільнений Олександр Гогілашвілі тим часом скаржиться на страшний "бардак" у МВС, тоді як його дружина Марія Левченко, помічниця президента Володимира Зеленського, потрапила під "приціл" західних спецслужб.