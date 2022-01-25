Доигрался! На Клопотенко ополчились защитники животных

Причиной стала дичь.

Ресторатор Евгений Клопотенко вызвал неудовольствие части украинцев не только обновленным меню для школьных столовых, но и своими кулинарными изысками. Камнем преткновения стали слова про дичь, которую подают в его ресторане.

Организация UAnimals разместила в своем Facebook отрывок из видео с участием шеф-повара и отметили, что уже готовят обращение в полицию и направили запросы в Госпродпотребслужбу и Госэкоинспекцию из-за его слов про сердце лося.

В организации напоминают, что лось в Украине — краснокнижное животное и речь может идти о нарушении закона.

В комментариях к этому сообщению сам Клопотенко отметил, что работает с официальными фермерскими хозяйствами, чтобы получать мясо дичи. Про лося — это шутка, по словам повара, и он ответственно относится к субпродуктам.

Далее его обвинили в том, что он не говорил о шутке ранее и давал контакты поставщика.

Несмотря на слова кулинара в комментариях продолжают агрессивно высказываться про него и ресторан. Упомянули также и пчел, которые есть в меню заведения.

Позиция из меню

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Оживленную дискуссию ранее вызывало меню кулинара для школы, которое родители оценили невысоко. Клопотенко ответил им, что проблемы могут быть на местах и поваров из школ научат готовить полезные блюда.

Ранее "Телеграф" писал о секрете шеф-повара при чтении рецептов и оценке количества требуемых ингредиентов.