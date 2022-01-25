Догрався! На Клопотенка ополчилися захисники тварин

Причиною стала дичина.

Ресторатор Євген Клопотенко викликав невдоволення частини українців не лише оновленим меню для шкільних їдалень, а й своїми кулінарними вишукуваннями. Каменем спотикання стали слова про дичину, яку подають у його ресторані.

Організація UAnimals розмістила у своєму Facebook уривок з відео за участю шеф-кухаря та зазначили, що вже готують звернення до поліції та направили запити до Держпродспоживслужби та Держекоінспекції через його слова про серце лося.

В організації нагадують, що лось в Україні — червонокнижна тварина і може йтися про порушення закону.

У коментарях до цього повідомлення сам Клопотенко зазначив, що працює з офіційними фермерськими господарствами, щоб отримувати м’ясо дичини. Про лося — це жарт, за словами кухаря, і він відповідально ставиться до субпродуктів.

Далі його звинуватили у тому, що він не говорив про жарт раніше і давав контакти постачальника.

Попри слова кулінара у коментарях продовжують агресивно висловлюватися про нього та ресторан. Згадали також бджіл, які є в меню закладу.

Позиція з меню

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Пожвавлену дискусію раніше викликало меню кулінара для школи, яке батьки оцінили невисоко. Клопотенко відповів їм, що проблеми можуть бути на місцях та кухарів зі шкіл навчать готувати корисні страви.

Раніше "Телеграф" писав про секрет шеф-кухаря під час читання рецептів та оцінки кількості необхідних інгредієнтів.