Бустерная доза от COVID-19: что делать, если в "Дие" не появился сертификат вакцинации

Некоторые граждане могут иметь проблемы с генерацией сертификатов, однако их можно решить.

В приложении "Дия" с 1 февраля появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат о вакцинации бустерной дозой, однако некоторые привитые от коронавируса граждане столкнулись с проблемами при загрузке сертификатов.

Что делать, если сертификат не появился, срок его действия уменьшился, или теперь их стало два — ответили в Министерстве здравоохранения.

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Новый COVID-сертификат не появился в "Дие"?

При получении бустерной дозы COVID-сертификат не обновится автоматически. Для этого необходимо отправить запрос на получение нового сертификата во вкладке "Услуги". Новые документы подтягиваются через несколько секунд.

COVID-сертификат не подтягивается, даже если перезаказали?

Если документы о бустерной дозе не подтягиваются, то это может означать, что при внесении ваших данных была допущена ошибка. Исправить это возможно, если обратиться к врачу, который делал вам прививку. Вместе с ним нужно проверить, правильно ли внесены в систему сведения.

Если в "Дие" показывает два сертификата с разным строком?

Если в "Дие" отображается два сертификата – значит все правильно. Один из них – новый, о получении бустерной дозы, а другой – о получении двух предыдущих доз вакцины от COVID-19. Срок действия сертификатов в Украине и Европе изменился — теперь они действуют только 270 дней.

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Напомним, что возможность записаться на бустерную прививку против коронавируса в Украине появилась с 6 января. Также мы писали, где можно прививаться бустерной дозой вакцины и каковы предпосылки для этого.

Ранее "Телеграф" публиковал видеоинструкцию, как получить сертификат о бустерной дозе вакцины от COVID-19 в приложении "Дия".