Бустерна доза від COVID-19: що робити, якщо в "Дії" не з’явився сертифікат вакцинації

У деяких громадян можуть виникати проблеми з генерацією сертифікатів, однак їх можна вирішити.

У додатку "Дія" з 1-го лютого з’явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію бустерною дозою, однак деякі щеплені від коронавірусу громадяни зіштовхнулися з проблемами при завантаженні сертифікатів.

Що робити, якщо сертифікат не з’явився, термін його дії зменшився, або тепер їх стало аж два — відповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

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Новий COVID-сертифікат не з'явився у Дії?

При отриманні бустерної дози COVID-сертифікат не оновиться автоматично. Для цього необхідно надіслати запит на отримання нового сертифікату у вкладці "Послуги". Нові документи підтягуються через кілька секунд.

COVID-сертифікат не підтягується, навіть якщо перезамовили?

Якщо документи про бустерну дозу не підтягуються зовсім, то це може означати, що при внесенні ваших даних було допущено помилку. Виправити це можливо, якщо звернутися до лікаря, який робив вам щеплення. Разом з ним треба перевірити, чи правильно внесли у систему відомості.

Якщо в "Дії" показує два сертифікати з різним терміном?

Якщо у "Дії" відображається два сертифікати — значить все правильно. Один з них — новий, про отримання бустерної дози, а інший — про отримання двох попередніх доз вакцини від COVID-19. Додамо, що термін дії сертифікатів в Україні та Європі змінився — тепер вони діють лише 270 днів.

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Нагадаємо, що можливість записатися на бустерне щеплення проти коронавірусу в Україні з’явилася з 6 січня. Також ми писали, де можна щепитися бустерною дозою вакцини та якими є передумови для цього.

Раніше "Телеграф" публікував відеоінструкцію, як отримати сертифікат про бустерну дозу вакцини від COVID-19 у додатку "Дія".