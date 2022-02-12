Данилов, вводи санкции! Украинцев развеселила паника западных СМИ вокруг вторжения России
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Украинцев рассмешили публикации западных СМИ.
На сегодня ситуация на украинско-российской границе в связи со скоплением войск РФ остается напряженной. Запад продолжает отслеживать ситуацию и давать прогнозы по возможному военному вторжению России в Украину.
Европейские и американские СМИ, ссылаясь на данные спецслужб, называют даты, когда Россия может вторгнуться в Украину. Так, немецкое издание Spiegel, пишет, что существуют опасения, что наступление может произойти уже в ближайшую среду.
В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что новая агрессия РФ против Украины может начаться уже 15 февраля.
Украинцев развеселило такое расхождение западных СМИ в датах. В соцсетях появились соответствующие комментарии и посты.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на своей странице в Facebook предлагает не платить за коммуналку:
В комментариях к посту поддержали такую идею и предположили, что в таком случае примут закон и обяжут украинцев платить за услуги на год вперед.
Журналист Сергей Мисюра предположил, что западные журналисты давно не видели успешного наступления против крутой армии:
Политический эксперт Назар Приходько также оценил прогнозы Bloomberg, Spiegel, Politico, NBC и заявил, что скоро обратится к Данилову с просьбой закрыть СМИ.
А также опубликовал памятку, что нужно делать в случаи вторжения.
Народный депутат Евгения Кравчук на странице в Фейсбук призвала украинцев сохранять спокойствие и поддерживать ВСУ.
Отметим, по данным экспертов, Россия сейчас не способна на масштабное вторжение в Украину, но есть другая угроза
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