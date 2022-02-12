Укр

Данилов, вводи санкции! Украинцев развеселила паника западных СМИ вокруг вторжения России

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Солдаты РФ Новость обновлена 12 февраля 2022, 14:19
Солдаты РФ

Украинцев рассмешили публикации западных СМИ.

На сегодня ситуация на украинско-российской границе в связи со скоплением войск РФ остается напряженной. Запад продолжает отслеживать ситуацию и давать прогнозы по возможному военному вторжению России в Украину.

Европейские и американские СМИ, ссылаясь на данные спецслужб, называют даты, когда Россия может вторгнуться в Украину. Так, немецкое издание Spiegel, пишет, что существуют опасения, что наступление может произойти уже в ближайшую среду.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что новая агрессия РФ против Украины может начаться уже 15 февраля.

Украинцев развеселило такое расхождение западных СМИ в датах. В соцсетях появились соответствующие комментарии и посты.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко на своей странице в Facebook предлагает не платить за коммуналку:

В комментариях к посту поддержали такую идею и предположили, что в таком случае примут закон и обяжут украинцев платить за услуги на год вперед.

Журналист Сергей Мисюра предположил, что западные журналисты давно не видели успешного наступления против крутой армии:

Политический эксперт Назар Приходько также оценил прогнозы Bloomberg, Spiegel, Politico, NBC и заявил, что скоро обратится к Данилову с просьбой закрыть СМИ.

А также опубликовал памятку, что нужно делать в случаи вторжения.

Народный депутат Евгения Кравчук на странице в Фейсбук призвала украинцев сохранять спокойствие и поддерживать ВСУ.

Отметим, по данным экспертов, Россия сейчас не способна на масштабное вторжение в Украину, но есть другая угроза

Теги:
#Россия #Война #Вторжение #ВСУ
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