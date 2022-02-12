Данілов, вводь санкції! Українців розвеселила паніка західних ЗМІ навколо вторгнення Росії

Українців розсмішили публікації західних ЗМІ

На сьогодні ситуація на українсько-російському кордоні у зв’язку із накопиченням військ РФ залишається напруженою. Захід продовжує відслідковувати ситуацію та давати прогнози щодо можливого військового вторгнення Росії в Україну.

Європейські та американські ЗМІ, посилаючись на дані спецслужб, називають дати, коли Росія може вторгнутися до України. Так, німецьке видання Spiegel пише, що існують побоювання, що наступ може відбутися вже найближчої середи.

У свою чергу, агентство Bloomberg повідомило, що нова агресія РФ проти України може розпочатися вже 15 лютого.

Українців розвеселила така розбіжність західних ЗМІ у датах. У соцмережах з’явилися відповідні коментарі та пости.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко на своїй сторінці у Facebook пропонує не платити за комуналку:

У коментарях до посту підтримали таку ідею та припустили, що в такому разі ухвалять закон і зобов’яжуть українців платити за послуги на рік уперед.

Журналіст Сергій Місюра припустив, що західні журналісти давно не бачили успішного наступу проти крутої армії:

Політичний експерт Назар Приходько також оцінив прогнози Bloomberg, Spiegel, Politico, NBC та заявив, що незабаром звернеться до Данилова з проханням закрити ЗМІ.

А також опублікував пам’ятку, що потрібно робити у разі вторгнення.

Народний депутат Євгенія Кравчук на сторінці у Фейсбук закликала українців зберігати спокій та підтримувати ЗСУ.

Зазначимо, за даними експертів, Росія зараз не здатна на масштабне вторгнення в Україну, але є інша загроза.