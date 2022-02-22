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Повышение пенсий в Украине - кто получит больше уже этой весной

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Индексация коснется пожилых людей
Индексация коснется пожилых людей

Весной повышение выплат запланировано для нескольких категорий получателей

Для украинских пенсионеров и получателей других социальных выплат от государства этой весной рассчитано несколько видов улучшения материального благополучия. На 14%-ое повышение могут рассчитывать более чем 10 млн человек. Также изменится сумма, которую ежемесячно получают другие категории социально незащищенных слоев населения.

Кому увеличивают выплаты с марта:

  • людям с инвалидностью 1 группы и тем, у кого полный страховой стаж ( в зависимости от пола это 30 (для женщин) или 35 лет (для мужчин) — до 2,3 тыс грн,
  • для тех, кто получает пенсионную "минималку" и не имеет полного стажа — до 2,1 тыс грн (на 166 грн),
  • для тех, кто не подпадает под индексацию — на 135 грн,
  • для детей с инвалидностью и взрослых с инвалидностью с детства,
  • для неимеющих права на пенсию и получающих пособие,
  • для детей в многодетных семьях возрастом до 6 лет (на третьего и каждого следующего малыша).

Кому индексируют пенсии с марта:

  • военнослужащим (кроме "срочников") и членам их семей,
  • минимальную пенсию по инвалидности или заболеваниям после ЧАЭС,
  • выплаты для категорий 75+ и 80+.

Запланированное повышение пенсий пройдет несмотря на нестабильную военную ситуацию, утверждают в правительстве.

С апреля на увеличение пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которые продолжают работать. Также повышения запланированы и в другие месяцы года.

Как ранее писал "Телеграф", кроме увеличения пенсионных выплат с весны получателей соцпомощи от государства ждут новшества и с документами — часть из них станут доступны в "Дие".

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсионеры #Повышение #Пенсия
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