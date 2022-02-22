Рус

Підвищення пенсій в Україні – хто отримає більше вже цієї весни

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
Індексація торгнеться літніх людей Новина оновлена 22 лютого 2022, 08:56
Індексація торгнеться літніх людей

Навесні підвищення виплат заплановано для кількох категорій отримувачів

Для українських пенсіонерів та отримувачів інших соціальних виплат від держави навесні розраховано кілька видів покращення матеріального благополуччя. На 14% підвищення можуть розраховувати більш ніж 10 млн осіб. Також зміниться сума, яку щомісяця одержують інші категорії соціально незахищених верств населення.

Кому збільшують виплати з березня:

  • людям з інвалідністю 1 групи та тим, у кого повний страховий стаж (залежно від статі це 30 (для жінок) або 35 років (для чоловіків) – до 2,3 тис грн,
  • для тих, хто отримує пенсійну "мінімалку" та не має повного стажу — до 2,1 тис грн (на 166 грн),
  • для тих, хто не підпадає під індексацію – на 135 грн,
  • для дітей з інвалідністю та дорослих з інвалідністю з дитинства,
  • для тих, хто не має права на пенсію та одержує допомогу,
  • для дітей у багатодітних сім’ях віком до 6 років (на третю і кожну наступну дитину).

Кому індексують пенсії з березня:

  • військовослужбовцям (крім "строковиків") та членам їхніх сімей,
  • мінімальну пенсію по інвалідності або захворюванням після ЧАЕС,
  • виплати для категорій 75+ та 80+.

Заплановане підвищення пенсій відбудеться, попри нестабільну військову ситуацію, стверджують в уряді.

З квітня збільшення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які продовжують працювати. Також підвищення заплановано і в інші місяці року.

Як раніше писав "Телеграф", крім збільшення пенсійних виплат з весни одержувачів соцдопомоги від держави чекають нововведення та з документами — частина з них стануть доступними в "Дії".

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсіонери #Підвищення #Пенсія
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Суспільство
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Росія передумала щодо кордонів "ДНР-ЛНР": тривожна для України заява
Дата публікації
Категорія
Техніка може прямувати до лінії розмежування
На Донбасі помітили колону військової техніки без розпізнавальних знаків: що кажуть очевидці (відео)
Дата публікації
Категорія
Засідання ООН розпочалося о 4:00 за Києвом
"Росія створила привід для вторгнення": на екстреному засіданні Ради безпеки ООН говорили про Україну (ключові заяви)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Ми на своїй землі": Зеленський звернувся до України після визнання Путіним "ДНР"-"ЛНР"
Дата публікації
Категорія
ОТРК "Іскандер" можуть стати головною ударною силою ЗС РФ у майбутній війні
"Росіянам довіряти не можна": чим Донбас нагадує Грузію-2008 і чи слід чекати на велику війну з РФ