Підвищення пенсій в Україні – хто отримає більше вже цієї весни
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Навесні підвищення виплат заплановано для кількох категорій отримувачів
Для українських пенсіонерів та отримувачів інших соціальних виплат від держави навесні розраховано кілька видів покращення матеріального благополуччя. На 14% підвищення можуть розраховувати більш ніж 10 млн осіб. Також зміниться сума, яку щомісяця одержують інші категорії соціально незахищених верств населення.
Кому збільшують виплати з березня:
- людям з інвалідністю 1 групи та тим, у кого повний страховий стаж (залежно від статі це 30 (для жінок) або 35 років (для чоловіків) – до 2,3 тис грн,
- для тих, хто отримує пенсійну "мінімалку" та не має повного стажу — до 2,1 тис грн (на 166 грн),
- для тих, хто не підпадає під індексацію – на 135 грн,
- для дітей з інвалідністю та дорослих з інвалідністю з дитинства,
- для тих, хто не має права на пенсію та одержує допомогу,
- для дітей у багатодітних сім’ях віком до 6 років (на третю і кожну наступну дитину).
Кому індексують пенсії з березня:
- військовослужбовцям (крім "строковиків") та членам їхніх сімей,
- мінімальну пенсію по інвалідності або захворюванням після ЧАЕС,
- виплати для категорій 75+ та 80+.
Заплановане підвищення пенсій відбудеться, попри нестабільну військову ситуацію, стверджують в уряді.
З квітня збільшення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які продовжують працювати. Також підвищення заплановано і в інші місяці року.
Як раніше писав "Телеграф", крім збільшення пенсійних виплат з весни одержувачів соцдопомоги від держави чекають нововведення та з документами — частина з них стануть доступними в "Дії".
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