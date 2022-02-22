Підвищення пенсій в Україні – хто отримає більше вже цієї весни

Навесні підвищення виплат заплановано для кількох категорій отримувачів

Для українських пенсіонерів та отримувачів інших соціальних виплат від держави навесні розраховано кілька видів покращення матеріального благополуччя. На 14% підвищення можуть розраховувати більш ніж 10 млн осіб. Також зміниться сума, яку щомісяця одержують інші категорії соціально незахищених верств населення.

Кому збільшують виплати з березня:

людям з інвалідністю 1 групи та тим, у кого повний страховий стаж (залежно від статі це 30 (для жінок) або 35 років (для чоловіків) – до 2,3 тис грн,

для тих, хто отримує пенсійну "мінімалку" та не має повного стажу — до 2,1 тис грн (на 166 грн),

для тих, хто не підпадає під індексацію – на 135 грн,

для дітей з інвалідністю та дорослих з інвалідністю з дитинства,

для тих, хто не має права на пенсію та одержує допомогу,

для дітей у багатодітних сім’ях віком до 6 років (на третю і кожну наступну дитину).

Кому індексують пенсії з березня:

військовослужбовцям (крім "строковиків") та членам їхніх сімей,

мінімальну пенсію по інвалідності або захворюванням після ЧАЕС,

виплати для категорій 75+ та 80+.

Заплановане підвищення пенсій відбудеться, попри нестабільну військову ситуацію, стверджують в уряді.

Читайте також: Категорія Україна Достроковий вихід на пенсію: кому дозволили та що про це треба знати Ще чотири категорії можуть розраховувати на пенсійні виплати ще до досягнення віку.

З квітня збільшення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які продовжують працювати. Також підвищення заплановано і в інші місяці року.

Як раніше писав "Телеграф", крім збільшення пенсійних виплат з весни одержувачів соцдопомоги від держави чекають нововведення та з документами — частина з них стануть доступними в "Дії".