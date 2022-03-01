Укр

"Все что у вас получилось с вашим открытым ртом — это по**сать": Майкл Щур ответил русским журналистам

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Майкл Щур Новость обновлена 01 марта 2022, 20:31
Майкл Щур

Молчание русских журналистов не забудется никогда.

Украинский журналист Майкл Щур пошел служить в ВСУ и защищать Украину от российских оккупантов.

Также он записал обращение к русским журналистам, опубликовав его в Instagram.

"Ваше молчание — это согласие с войной, которую развязал путин. Вы принесли смерть в мою страну. Я очень либеральный человек, но я понял, что мне нравится смотреть на смерти русских солдат. Вы напали на нас. Ваша страна разинула пасть, чтобы проглотить Украину. Но в этот раз мы победили. Но все что у вас получилось с вашим открытым ртом — это пососать. Мы радостно убиваем ваших солдат.

То что делает путин под ваше молчание, не забудется никогда", — сказал журналист.

Отметим, Усик, Ломаченко и Вернидуб стали на защиту Украины от путина

Напомним, известная во всем мире певица Мадонна высказалась в поддержку Украины и призвала мир поддерживать наше государство финансово. А вот некоторые российские артисты, как, например, Николай Басков, считают, что вторжение российских войск в Украину – это право Российской Федерации.

Теги:
#Россия #Майкл Щур
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