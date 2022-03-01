Рус

"Все що у вас вийшло з вашим відкритим ротом — це по**сати": Майкл Щур відповів російським журналістам

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1429
Майкл Щур Новина оновлена 01 березня 2022, 20:31
Майкл Щур

Мовчання російських журналістів не забудеться ніколи.

Український журналіст Майкл Щур пішов служити у ЗСУ та захищати Україну від російських окупантів.

Також він записав звернення до російських журналістів, опублікувавши його у Instagram.

"Ваша мовчанка — це згода з війною, яку розв’язав путін. Ви принесли смерть у мою країну. Я дуже ліберальна людина, але я зрозумів, що мені подобається дивитися на смерті російських солдатів. Ви напали на нас. Ваша країна роззявила пащу, щоб проковтнути Україну, але цього разу ми перемогли, але все, що у вас вийшло з вашим відкритим ротом, це пососати, ми радісно вбиваємо ваших солдатів.

Те, що робить путін під ваше мовчання, не забудеться ніколи", — сказав журналіст.

Зазначимо, Усік, Ломаченко та Вернидуб стали на захист України від путіна.

Нагадаємо, відома у всьому світі співачка Мадонна висловилася на підтримку України та закликала світ підтримувати нашу державу фінансово.

А ось деякі російські артисти, як, наприклад, Микола Басков вважають, що вторгнення російських військ в Україну – це право Російської Федерації.

Теги:
#Росія #Майкл Щур
Росіяни обстріляли телевежу у Києві
Київ
Внаслідок обстрілу Київської телевежі загинуло 5 людей, є поранені: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни обстріляли телевежу у Києві
Внаслідок обстрілу Київської телевежі загинуло 5 людей, є поранені: подробиці
Дата публікації
Категорія
Депутати Європарламенту стоячи аплодують президенту Зеленському
Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Дата публікації
Категорія
Обстріл телевежі у Києві
"Цю ніч краще провести в укриттях": Кличко звернувся до киян (відео)
Дата публікації
Категорія
ФСБ контролює 12 телеграм-каналів
Відпишіться, якщо підписані: канали, які контролюються спецслужбами рф
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)