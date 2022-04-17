Футболки с призывом повторить резню в Буче нашли на сайте в США: сеть негодует (фото)

Украинцы массово жалуются на представленные вещи

На одном из американских сайтов по изготовлению и продаже одежды было обнаружено футболку, которая призывает повторить геноцид украинцев в Буче. Надпись на изображении сделана на русском языке, при этом использованы и запрещенная в Украине символика оккупантов.

Призвал обратить внимание всех небезразличных на подобный инцидент блогер под ником Фашик Донецкий.

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За мужскую футболку с призывом повторить резню в Буче изготовители просят почти 23 доллара — около 682 гривен.

Женская обойдется на доллар дороже — около 712 гривен. Также можно сделать и худи с подобным принтом, это будет стоить 1275 гривен.

Скрин сайта

Как уже выяснили читатели, вероятней всего, предприятие, предлагающее приобрести подобную "обновку", может базироваться в Техасе. Также на сайте t-shirtat.com имеется контактный номер телефона, куда многие украинцы уже пытались позвонить. Еще часть пользователей сети отчитались о том, что оставили гневные обращения для техподдержки сайта.

Следует отметить, что некоторые юзеры уверены: сайт могли подделать российские хакеры, ведь в интернете можно за деньги приобрести виртуальный номер телефона, в том числе — американский. Кроме этого в Google-отзывах о компании имеются отметки насчет неправомерного использования непонятной компанией адреса другой фирмы, которая одеждой вообще не занимается.

Впрочем, даже сама вероятность наличия подобных футболок, вбросы о которых появились еще несколько дней назад, глубоко возмутила украинских граждан. Некоторые не сдерживают себя в выражениях, описывая эмоции.

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Напомним, что в россии до сих пор отрицают свою причастность к трагедии в Буче, Ирпене и других населенных городах пригорода Киева. Более того — кровавый диктатор владимир путин недавно назвал резню в Буче фейком. При этом его белорусский припевала александр лукашенко считает, что Буча стала местом для проведения британской спецоперации.

Также "Телеграф" писал о том, как, по словам президента Владимира Зеленского, массовые убийства мирных жителей Бучи повлияли на переговоры с россией о прекращении военных действий.