Под надуманным предлогом

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Российские военные 100 дней наносят удары по мирным городам Украины и убивают наших соотечественников. Жены остаются без мужей, дети — становятся сиротами. За каждой трагедией стоит жизнь конкретного человека и их мечты о будущем, которым не суждено сбыться. Об таких историях мы и расскажем.

Пережить Вторую мировую войну, четыре концентрационных лагеря, в том числе Бухенвальд, и встретить свою смерть в 2022 году в Харькове. Это история жизни 96-летнего Бориса Тимофеевича. 18 марта российские военные обстреляли густонаселенный район Салтовка, где и находилась квартира харьковчанина.

Борис Романченко

Александр Кононов

Александру довелось столкнуться с войной во второй раз. Когда-то он бежал с Луганщины, проведя 98 дней в плену у боевиков. Со временем – вернулся в родные места. Вопреки инвалидности помогал приближать победу Украины и держал оборону на волонтерском фронте. 13 марта стало известно о его гибели. Россияне застрелили Кононова прямо в инвалидной коляске в поселке Боровское Луганской области.

Александр Кононов

17 марта стало известно о трагической гибели заслуженной артистки Украины Оксаны Швец. Ее жизнь оборвалась в результате ракетного обстрела Киева со стороны российских военных. "Прилет" в очередной раз пришелся по жилому дому. В "Молодом театре", где работала актриса, заявили, что гибель Оксаны Швец — непоправимая утрата в их театральной семье.

Оксана Швец

Константин Маляров

Пожарные, которые не прекращают работать в боевых зонах и борются с огнем – герои. В их числе и 39-летний старшина службы гражданской защиты ГСЧС с Харьковщины. 17 мая он и сослуживцы тушили пожар во временно оккупированном Изюме. На обратном пути машину пожарных расстреляли российские оккупанты. Маляров получил смертельное ранение. Без главы семьи остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

Константин Маляров

Антон Кушнир

Родившийся в России Антон перебрался в Украину в далеком 1999-ом. Строил бизнес, обеспечивал семью и воспитывал четверых детей. Война застала бизнесмена в Киеве, но он немедленно вернулся в Херсон и занялся волонтерством. Мужчина привозил тонны гуманитарки и вывозил украинцев из оккупации на подконтрольную Украине территорию. В один из таких выездов, 16 мая, его жизнь оборвалась: российский снайпер выстрелил прямо в голову. Пассажирами Антона были дети и женщины.

Антон Кушнир

Сергей Пархоменко

Отец и дедушка харьковчанина – военные авиаторы. По их стопам пошел и Сергей. На момент вторжения дослужился до командира авиационного звена. За время войны совершил десятки боевых вылетов, уничтожил технику и горючее врага, ликвидировал несколько сотен российских оккупантов. 14 мая воин выполнял боевое задание в районе Гуляйполя в Запорожье и погиб. "Душа авиационного подразделения, командир-лидер, замечательный человек": так отзываются о погибшем 25-летнем герое в Командовании Воздушных сил ВСУ. Без отца остался маленький сын — первенец Сергея родился уже в войну, в марте 2022 года.

Сергей Пархоменко

Вадим Журавский

Он мечтал не о карьере или путешествиях, а Победе, уничтожении всех врагов, восстановлении территориальной целостности Украины и возвращении домой. Молодой командир из 95-й житомирской десантно-штурмовой бригады ДШУ с позывным "Викинг" отстаивал каждый клочок украинской земли. 15 апреля был награжден орденом "За мужество" III степени. К сожалению, спустя неделю стало известно о смерти защитника. 10 июня Вадиму должно было исполниться 24 года.

Вадим Журавский

Максим Киричук

За спиной майора ВСУ много горячих точек АТО – Дебальцево, Авдеевка, Славянск. В свои 33 он успел влюбиться и стать папой. Мечтал построить большой дом и объездить все уголки Украины. Но все эти простые человеческие желания пошли крахом, когда рф вероломно напала на нашу страну 24 февраля. 22 мая Киричук погиб при выполнении боевого задания.

Максим Киричук

Игорь Дашко

Подвиг 44-летнего офицера Погранслужбы Украины навсегда останется в истории города-героя Мариуполя. 9 апреля вместе с сослуживцами он противостоял превосходящим силам противника, но вс рф предприняли попытку прорвать оборону. Дашко прикрывал побратимов и был очень ранен. Понимая, что может попасть в плен к россиянам, пограничник поступил как настоящий герой: не дал врагу захватить радиостанцию, подорвав себя гранатой. Его последние слова в радиоэфире: "Слава Украине!" О невиданной самоотверженности защитника будут помнить не только его супруга и дочь, а каждый украинец.

Игорь Дашко

Илона Куровская

Экс-директор Института законодательства ВР активно занималась научными исследованиями в области права, защищала свои работы и строила планы на будущее. После 24 февраля все свои силы бросила на помощь людям. В одной из волонтерских поездок в Киевской области женщина погибла. О смерти стало известно 3 апреля.

Илона Куровская

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.