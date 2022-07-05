"Из дома выходить можно?". Украинцы бурно спорят из-за новых ограничений передвижения
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Генштаб хочет контролировать перемещение военнообязанных внутри страны
С начала полномасштабного вторжения России выезд украинских мужчин призывного возраста ограничили. В настоящее время нардепы пытаются законодательно урегулировать этот запрет и четко определить список исключений.
Теперь же передвижение военнообязанных ограничили и внутри страны. Сегодня, 5 июля, в телеграмм-канале нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко появился скрин соответствующего документа
В Генеральном штабе объяснили такую норму Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Он предполагает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя местного военкомата.
В Генштабе добавили, что порядок предоставления таких разрешений разработан и предоставляются они сроком от 30 дней до года в зависимости от субъекта. Однако ознакомиться с этим документом пока не удалось. К тому же в документе Генштаба говорится о необходимости разработки процесса получения разрешения для людей, выезжающих за границу. Уже в разъяснении для печати добавлена формулировка "административных границ". О том, что это значит, тоже пока трудно понять.
Также руководство ВСУ пообещало дополнительно создать механизм предоставления разрешений людям, которые с определенной периодичностью пересекают административные границы в связи со служебной необходимостью или по личным нуждам.
Под разъяснением на официальной странице в Фейсбуке возникла пылкая дискуссия о новой регуляции перемещения по стране.
"Очередное идиочество, мало того что нужно разрешение от военной администрации теперь еще и в военкомат нужно бегать", — пишет пользователь Андрей Бандровский.
Другой пользователь Александр Равчев интересуется, можно ли еще просто выходить из дома без разрешения военкомата.
Другие пользователи считают, что такое решение окажет негативное влияние на экономику и деятельность волонтеров. К тому же, такое ограничение существенно сужает конституционные права граждан на свободное передвижение.
За час под постом собралось более 2,5 тысяч комментариев.
"Вы уже видите срач за 20 минут поста… а теперь представьте реальность. Большей деморалки еще надо бы поискать… это какой-то трэш", — говорит пользовательница Диана Будниченко.
Напомним, сейчас рассматривается инициатива, которая позволит айтишникам ездить в заграничные командировки