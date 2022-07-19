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Как правильно подобрать автокресло и на что обратить внимание при покупке

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Простые советы для подбора автокресла Новость обновлена 19 июля 2022, 11:26
Простые советы для подбора автокресла

При выборе кресла следует обратить внимание на большое количество значительных деталей

Гарантией безопасности для ребенка в автомобиле может стать автокресло, потому пренебрегать приобретением этой крайне важной вещи, не стоит.

На что обратить внимание при покупке и какие кресла лучше не покупать для своего ребенка, рассказал врач Виктор Кирейко.

Что нужно знать в первую очередь

Перед покупкой внимательно просмотрите инструкцию к вашей машине, ведь автокресла имеют разные системы креплений. Например:

  • Крепится при помощи штатных ремней безопасности;
  • Система UAS
  • Система LATCH
  • Система ISOFIX

По словам эксперта, слухового ответа, какой из вышеуказанных систем будет защищать ребенка лучше, нет. Основной проблемой при использовании кресел, говорит врач, является неправильная установка в машине, ведь самая несуразная установка кресла повышает риски.

Некоторые модели модифицированы для установки в авто конкретной марки или даже модели и могут не иметь возможность фиксации стандартным ремнем безопасности. Поэтому перед тем, как идти в магазин за новой покупкой, стоит просмотреть не только инструкцию к автомобилю, но и инструкцию к предварительно выбранной модели автокресла. В магазине уточните особенности способа его фиксации в машине.

Обратите внимание, что покупать кресло при условии, что оно не соответствует установленным стандартам безопасности, эксперты не советуют.

Какие кресла лучше не покупать

  • Слишком старые;
  • с видимыми повреждениями (особенно креплений);
  • Стертые или отсутствующие этикетки с номером модели
  • Отсутствует инструкция по установке и использованию;
  • Сломаны или отсутствуют какие-то части.

Покупка подержанных автокресел

В идеале специалисты не советуют покупать кресло. Также не стоит передавать одно кресло от старшего к младшему ребенку.

Покрытие, наполнитель и другие материалы постепенно разрушаются при ежедневном использовании, что может снизить эффективность защиты.

Также покупая подержанное автокресло, вы не можете быть уверены, не было ли оно в аварии.

Ранее "Телеграф" сообщал, на что следует обратить внимание при выборе для себя автомобиля с пробегом.

Также напомним, какие три подручных средства помогут очистить салон автомобиля без лишних усилий.

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