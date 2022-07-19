Как правильно подобрать автокресло и на что обратить внимание при покупке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 15
При выборе кресла следует обратить внимание на большое количество значительных деталей
Гарантией безопасности для ребенка в автомобиле может стать автокресло, потому пренебрегать приобретением этой крайне важной вещи, не стоит.
На что обратить внимание при покупке и какие кресла лучше не покупать для своего ребенка, рассказал врач Виктор Кирейко.
Что нужно знать в первую очередь
Перед покупкой внимательно просмотрите инструкцию к вашей машине, ведь автокресла имеют разные системы креплений. Например:
- Крепится при помощи штатных ремней безопасности;
- Система UAS
- Система LATCH
- Система ISOFIX
По словам эксперта, слухового ответа, какой из вышеуказанных систем будет защищать ребенка лучше, нет. Основной проблемой при использовании кресел, говорит врач, является неправильная установка в машине, ведь самая несуразная установка кресла повышает риски.
Некоторые модели модифицированы для установки в авто конкретной марки или даже модели и могут не иметь возможность фиксации стандартным ремнем безопасности. Поэтому перед тем, как идти в магазин за новой покупкой, стоит просмотреть не только инструкцию к автомобилю, но и инструкцию к предварительно выбранной модели автокресла. В магазине уточните особенности способа его фиксации в машине.
Обратите внимание, что покупать кресло при условии, что оно не соответствует установленным стандартам безопасности, эксперты не советуют.
Какие кресла лучше не покупать
- Слишком старые;
- с видимыми повреждениями (особенно креплений);
- Стертые или отсутствующие этикетки с номером модели
- Отсутствует инструкция по установке и использованию;
- Сломаны или отсутствуют какие-то части.
Покупка подержанных автокресел
В идеале специалисты не советуют покупать кресло. Также не стоит передавать одно кресло от старшего к младшему ребенку.
Покрытие, наполнитель и другие материалы постепенно разрушаются при ежедневном использовании, что может снизить эффективность защиты.
Также покупая подержанное автокресло, вы не можете быть уверены, не было ли оно в аварии.
Ранее "Телеграф" сообщал, на что следует обратить внимание при выборе для себя автомобиля с пробегом.
Также напомним, какие три подручных средства помогут очистить салон автомобиля без лишних усилий.