Як правильно підібрати автокрісло та на що звернути увагу при покупці

Під час вибору крісла варто звернути увагу на велику кількість значних деталей

Гарантією безпеки для дитини в автомобілі може стати автокрісло, тож нехтувати придбанням цієї вкрай важливої речі, не варто.

На що звернути увагу під час покупки та які крісла краще не купляти для своєї дитини, розповів лікар Віктор Кирейко.

Що потрібно знати першочергово

Перед купівлею уважно перегляньте інструкцію до вашої машини, адже автокрісла мають різні системи кріплень. Наприклад:

Кріпиться за допомоги штатних ременів безпеки;

Система UAS

Система LATCH

Система ISOFIX

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За словами експерта, чуткої відповіді, яка з вищевказаних систем захищатиме дитину краще, немає. Основною проблемою під час використання крісел, говорить лікар, є неправильна установка у машині, адже саме недолуге встановлення крісла підвищує ризики.

Деякі моделі модифіковані для установки в авто конкретної марки або навіть моделі, і можуть не мати можливість фіксації стандартним ременем безпеки. Тож перед тим, як йти до магазину за новою покупкою, варто переглянути не лише інструкцію до авто, а й інструкцію до попередньо обраної вами моделі автокрісла. В магазині уточніть, особливості способу його фіксації в машині.

Зверніть увагу, що купувати крісло при умові, що воно не відповідає встановленим стандартам безпеки експерти не радять.

Які крісла краще не купувати

Занадто старі;

Із видимими пошкодженнями (особливо кріплень);

Стерті або відсутні етикетки з номером моделі

Відсутня інструкція по встановленню та використанню;

Зламані або відсутні якісь частини.

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Придбання вживаних автокрісел

В ідеалі фахівці не радять купувати б\в крісло. Також не варто передавати одне крісло від старшої до меншої дитини.

Покриття, наповнювач та інші матеріали поступово руйнуються при щоденному використанні, що може знизити ефективність його захисту.

Також купуючи вживане автокрісло ви не можете бути впевнені, чи не було воно в аварії.

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