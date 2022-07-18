Як вижити за кермом у спеку: топ-7 порад водіям

Прості правила точно допоможуть зробити поїздку за кермом більш комфортною

Їзда за кермом автомобіля у спеку — те ще випробування, адже високі градуси за вікном діють на водія майже так само, як і вживання алкоголю. І якщо останнє заборонено робити законодавчо і карається штрафами й позбавленням прав, то впливати на погодні умови правоохоронці ніяк не можуть.

Як зазначається на Facebook-сторінці Патрульної поліції Львівської області, спека — фактор підвищеного ризику для всіх учасників дорожнього руху, однак водіям найскладніше, адже висока температура може викликати млявість, знижувати концентрацію та швидкість реакції на різні дорожні ситуації.

Тому, власників автомобілів просять користуватися правилами, які значно спростять поїздки під палючим сонцем:

перевіряйте технічний стан авто перед поїздкою, особливу увагу звертайте на систему охолодження двигуна, рівень мастила та тиск у шинах;

беріть з собою прохолодну воду (бажано кілька пляшок, аби було про запас);

одягайте у дорогу вільний одяг з натуральних тканин;

для захисту очей від сонця використовуйте сонцезахисні окуляри;

паркуйте автомобіль в тіні, або використовуйте сонцезахисні ґаджети для авто, щоб воно не перегрівалося;

помірковано користуйтеся кондиціонером, аби не було різкого перепаду температури й не стало різко зле за кермом;

ніколи не залишайте дітей та тварин в автомобілі, навіть якщо виходите на кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на що потрібно звернути увагу при покупці авто з пробігом.