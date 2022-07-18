Как выжить за рулем в жару: топ-7 советов водителям

Простые правила точно помогут сделать поездку за рулем более комфортной

Езда за рулем автомобиля в жару – это еще то испытание, ведь высокие градусы за окном действуют на водителя почти так же, как и употребление алкоголя. И если последнее запрещено делать законодательно и наказывается штрафами и лишением прав, то влиять на погодные условия правоохранители никак не могут.

Как отмечается на Facebook-странице Патрульной полиции Львовской области, жара — фактор повышенного риска для всех участников дорожного движения, однако водителям сложнее всего, ведь высокая температура может вызвать вялость, снизить концентрацию и скорость реакции на различные дорожные ситуации.

Поэтому владельцев автомобилей просят пользоваться правилами, которые значительно упростят поездки под палящим солнцем:

проверяйте техническое состояние авто перед поездкой, особое внимание обращайте на систему охлаждения двигателя, уровень масла и давление в шинах;

берите с собой прохладную воду (желательно несколько бутылок, чтобы было про запас);

одевайте в дорогу свободную одежду из натуральных тканей;

для защиты глаз от солнца используйте солнцезащитные очки;

паркуйте автомобиль в тени или используйте солнцезащитные гаджеты для авто, чтобы оно не перегревалось;

умеренно пользуйтесь кондиционером, чтобы не было резкого перепада температуры и не стало резко плохо за рулем;

никогда не оставляйте детей и животных в автомобиле, даже если выходите на несколько минут.

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