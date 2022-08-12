Украинский студент третий месяц в словацком СИЗО из-за россиянина: мама украинца просит о помощи

В Словакии студент из россии с начала полномасштабного вторжения обзывал уроженца Харькова и его соотечественников, украинец не сдержался и теперь ему грозит срок за буквально пару царапин

Пять лет тюрьмы за две царапины тому, кто материл тебя и граждан твоей страны. Это не злая шутка, а реальная ситуация, в которую попал 22-летний Богдан Абаджан. Харьковчанин учится в Словакии, в этом году должен был получить магистерскую степень инженера. Однако последние два с половиной месяца находится в СИЗО. После 24 февраля нашего соотечественника стал донимать студент из россии Павел Волков, украинцев он называл "хохлами". Конфликт накалялся и в результате окончился тумаками.

Что произошло между россиянином и украинцем, в чем обвиняют Богдана Абаджана, почему он все это время находится под стражей за 3-минутную потасовку без тяжелых телесных повреждений – об этом в нашем материале. В редакцию к "Телеграфу" обратилась мама парня Екатерина Абаджан и рассказала все подробности. Она хочет добиться справедливости для единственного сына.

Когда и почему возник конфликт между студентами

Все детство Богдан провел на Северной Салтовке – теперь этот район Харькова знают очень многие. Именно оттуда и вынуждена была бежать 63-летняя Екатерина Львовна в марте этого года. Сначала женщина пряталась в подвале, как и многие другие жильцы не хотела бросать родной дом. Но когда российские военные стали бить по Харькову авиацией, Екатерина поддалась на уговоры сына, который с первого дня вторжения звал к себе. Богдан не хотел потерять маму, ведь только год назад в семье произошла ужасная трагедия. Муж Екатерины и отец Богдана резко заболел и через 10 дней его не стало.

Дом семьи в Харькове. Фото: Е.Абаджан

Жильцы прятались от обстрелов в подвале. Фото: Е.Абаджан

Парень очень тяжело переживал утрату папы, а тут еще и полномасштабное нападение россии на его Родину. Хотя студент после окончания школы поступил в технический университет в городе Прешов, последние годы учился и работал в Словакии, все его мысли были с Украиной. "Мама, я не могу! Что же они творят! Что делать?": вспоминает харьковчанка слова сына. В конце февраля на фронте погиб его хороший друг. Еще один школьный приятель ушел в терроборону. Другой друг со своим папой – волонтеры, развозят еду в самые опасные районы города буквально под обстрелами. Богдан регулярно отправлял донаты, как на снаряжение военным, так и на гуманитарные потребности нуждающимся.

Богдан на 2-ом курсе. Встреча с родителями в Ужгороде. Фото: Е.Абаджан

Однажды весной Екатерина и Богдан вышли на улицу в магазин. По пути обратно на другой стороне улицы заметили того самого Волкова, он шел с девушкой. Этот парень не единственный из россиян, кто учится в словацком университете, но только он донимал украинца. Издевки начались после полномасштабного вторжения, до этого подобного не случалось. "Мам, достает ужасно, и делает это хитро, исподтишка, без свидетелей", — цитирует сына Екатерина.

"Волков обидно и нецензурно выражался, говорил, например, "Что ты, хохол? Что вы там за свою Украину?" Богдан не выдерживал, не бил, но посылал. Его ошибка в том, что написал Волкову в Телеграм, теперь все слова Богдана — против него. Якобы он угрожал жизни. Правда, самое страшное из того, что было в переписке, это слова "я тебе пальцы переломаю". Волков подрабатывает, делая стрижки, поэтому Богдан так написал", — рассказала харьковчанка.

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Трехминутная потасовка у общежития: как все было

Был ли криминал и уж тем более экстремизм, которые инкриминируют словацкие правоохранители Богдану Абаджану, и что произошло 22 мая 2022 года – из уст Екатерины Львовны, мамы украинского студента и непосредственного свидетеля событий, послуживших поводом к обращению в полицию:

"Это было воскресенье. Шли из магазина, несли пакеты с продуктами, баклажки воды. И в супермаркете, и по дороге Богдан все время был в телефоне. Как раз друг написал, как они с папой спасались во время обстрела, один мужчина упал замертво прямо перед ними… Тут видим – на другой стороне улицы идет Волков с девушкой. Говорю Богдану: "Не смотри в его сторону". Мы остановились, чтобы отдохнуть, потому что Богдан нес две упаковки с водой. Волков, увидев нас, резко решил перейти дорогу. Шел прямо на нас, задрав голову. Богдан крикнул: "Паша, почему ты еще не уехал?!" и бросился к нему. Я стала между ними, но Богдан все-таки достал его лицо и сбил очки. Девушка начала визжать, бросилась на Богдана. Я стояла перед Волковым и сказала ему, чтобы он уходил отсюда, от греха подальше. Волков с девушкой ушли, а я успокаивала сына, как могла, ждала, пока те зайдут в свое общежитие. Их общежития находятся рядом. Тогда ушли и мы. Проходя мимо, видим, что Волков не вошел внутрь, а выжидал нас на пороге. Когда мы поравнялись — крикнул Богдану: "Иди ты на… Это ты уезжай отсюда!" Богдан бросил упаковки, с криком "Паша, лучше бы ты этого не говорил!" побежал к нему, Волков — навстречу Богдану, началась потасовка. Богдан сбил Волкова, но я и еще двое студентов, сидевших на лавочке, бросились их разнимать. По времени потасовка длилась от силы 2-3 минуты, дольше разнимали. И все бы закончилось на этом, но дежурная общежития вызвала полицию. Приехали полицейские, мы долго сидели на лавочке, шел допрос внутри общежития дежурной, Волкова и его спутницы. Потом Богдана посадили в машину полиции, а мне сказали, чтобы пришла с документами в отделение. Где-то в 19:30 я была в полиции, мне сказали ждать".

В участке украинка пробыла до 00:30 часов, пока к ней не вышел следователь и не вручил повестку на допрос. Был в то время в отделении и Волков. По словам Екатерины, он пришел с двумя мужчинами спортивного телосложения более старшего возраста, все трое вошли внутрь. Женщина внимательно смотрела на россиянина и отметила, что видимых синяков, ссадин или других травм у него нет. Как позже выяснилось, Волков снимал побои. В документах дела, по словам украинки, указано "легкие телесные". Адвокат говорил Богдану, что "там две царапины".

Екатерина и Богдан Абаджан в Братиславе. Фото: Е.Абаджан

На следующий день состоялся допрос, на котором присутствовали только украинка, следователь и переводчик. О том, что нужно потребовать адвоката, обеспокоенная мать в тот момент и не думала. К тому же, семья ни разу не сталкивалась с органами правопорядка и тем более не была на допросах. Женщина надеялась, что сейчас все расскажет полиции и Богдана отпустят, максимум – нужно будет оплатить штраф.

Допрос длился 3 часа 10 минут. Многие вопросы — не по сути случившегося, а-ля "Как относитесь к войне?", "Как относитесь к россиянам?" Харьковчанка понимала, что звучит провокационно, но после пережитого не могла молчать об истинном отношении к народу, который уничтожает ее Родину.

"У меня три двоюродных брата в Москве. С начала войны ни разу не позвонили, хотя у нас были прекрасные отношения. Я ждала, не выдержала, набрала одному сама. Говорю, мол, почему не интересуешься, что со мной. В ответ: "А что вы хотели? Вы самостоятельности хотели?" Так это, казалось бы, человек с образованием. Сказал, что это нас "нацики" бомбят. А его сын вообще написал Богдану: "Молитесь, чтобы первыми пришли "добрые русские", а не чеченцы". Богдан ответил, что они "горят одинаково". Все это я хотела донести словакам. Как я могу относиться к россиянам? Если даже двоюродные братья не верят. Я их всех ненавижу. И если, не дай господь, они перестреляют всех наших пацанов, то я, пенсионерка, возьму автомат и пойду на фронт. И таких, как я, половина подъезда. Сказала на допросе: "Молите бога, чтобы наша Украина сдержала эту войну. Иначе не будет ни Словакии, ни Польши, ни Европы. Если путин победит нас — пойдет дальше, он ненасытный", — поделилась Екатерина.

В чем подозревают украинца и какой срок грозит

Три дня Богдана продержали в одиночной камере, вот как он описал в разговоре с мамой обстановку: "Бетон, кровать в бетоне, два шага в одну сторону, три шага – в другую". Затем его повезли на предварительное слушание в Специализированный уголовный суд в город Пезинок, что неподалеку Братиславы. По словам Екатерины, данное учреждение занимается особо опасными преступниками, в их числе и те, кому вменяют "экстремизм". Статья, по которой подозревают Богдана, предполагает срок от полугода до 5 лет, следователи говорят о хулиганстве с угрозой жизни и экстремистским уклоном.

"Когда была на первом допросе, слышу: "криминал и экстремизм". Эти слова на любом языке звучат одинаково. Как по мне, экстремизм – это, скорее, какая-то организация, несколько человек, и преследуют ни одного россиянина, а всех. В нашем случае речь про личный конфликт, хулиганство", — рассказала украинка.

После слушания Богдана отправили в местное СИЗО, первый месяц он находился в камере с особо опасными преступниками, позже – с опасными преступникам. И только когда врач-психиатр дал вывод о том, что Богдан не представляет угрозы обществу и каких-либо нарушений внутренних правил нет – перевели в камеру общего режима.

По словам украинки, адвоката Богдану дали спустя несколько дней. Трое суток парень в принципе не получал никакой информации и очень волновался за маму. Екатерина Львовна, в свою очередь, каждое утро приходила в участок, пыталась что-то узнать о сыне. Потом один из сотрудников ей сказал: "Мешаете нам работать". Свидание дали только через месяц, но парень начал звонить.

По телефону Богдан рассказал, что первый раз его везли на слушание в город Пезинок около пяти часов, практически через всю страну. Меры защиты были достаточно суровыми. Металлический пояс, руки в наручниках, наручники цепями прикреплены к поясу — и так пять часов в авто. Повернуться или пошевелить руками — нереально.

Города Прешов и Пезинок на карте

"Богдан сразу осознал свой поступок и на первом же допросе сказал, что поступил неправильно, погорячился, вспылил, признал свою ошибку, мол, люди независимо от национальности есть хорошие и плохие. На втором слушании Богдан просил отпустить его, чтобы работать, обеспечивать маму. Оказалось, что он был уволен. Хотя контракт — по март 2023 года", — отметила Екатерина Львовна.

Добавим, что и университет пока что на паузе. Богдан должен был защищать дипломный проект в августе. Основой для него и была та деятельность, которой он занимается на работе.

Уже в присутствии адвоката с другим следователем 13 июня прошел второй допрос харьковчанки. В этот день допрашивали и Волкова. Женщина обратила внимание на один из его ответов в ходе этого заседания.

"Наш адвокат присутствовал, и когда он спросил Волкова, почему тот не заблокировал Богдана в Телеграме, он ответил, мол, ему посоветовали не блокировать, а продолжать провоцировать и выводить Богдана на конфликт. Кто же это советовал? На этот вопрос Павел сказал, что якобы его адвокат в россии", — отметила важную деталь Екатерина.

Павел Волков. Фото со страницы в Instagram

Почему украинка просит о помощи

Екатерина Львовна обращалась за помощью к украинскому консулу, но пока что им не удалось как-то повлиять на ситуацию.

"Пошла к нему на прием, собиралась не плакать, но когда зашла и сказала "Прошу у вас допомоги" – слезы ручьем. Мне сказали, что делом занимаются и перезвонят. Следующий приезд консула — конец июля. Снова иду. Говорят, все очень сложно, потому что занимается специальная прокуратура. Когда рассказала больше информации, то консул с помощником ответили, мол, это же обычная "хулиганка". Помогите мне это доказать, просила их я", — рассказывает харьковчанка.

На встрече с консулом украинке предложили помощь в поиске и даже оплате нового адвоката. Но предупредили: правозащитник будет вступать в дело месяц-полтора, и если не понравится – больше менять нельзя. Посоветовавшись с Богданом женщина решила, что это только затянет досудебное рассмотрение и сын еще дольше будет пребывать под стражей. К тому же, закрепленный адвокат вроде как не сидит без дела, подает апелляции.

В начале июля к задержанному приходила врач-психиатр. Как рассказал Богдан маме, вопросов к его вменяемости у нее не возникло.

"Как только я все рассказал, врач была удивлена. То на меня смотрит, то на переводчика. Говорит: "Значит и поножовщины не было, а только драка?" Сказала, что постарается как можно быстрее написать заключение, чтобы меня быстрее выпустили", — цитирует Екатерина слова сына.

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Где-то 20 июля знакомые Богдана поделились с женщиной обнадеживающей информацией. Они видели во дворе общежития Богдана Току. Как пояснила Екатерина Львовна, ее сын поступил в университет по программе от одной фирмы. На тот момент ее возглавлял Роман Иванович Фрич. В настоящее время, по словам женщины, и.о. стал племянник его жены, Богдан Тока.

"Ребята слышали, что Тока сидел на лавочке с незнакомыми им людьми и говорил, мол, Богдана скоро выпустят. Один мальчик остановился и спросил, идет ли речь про Абаджана. Тот, по его словам, подтвердил. Сказал, мол, врач написала в заключении, что Богдан адекватный и был в состоянии аффекта", — рассказала женщина.

Екатерина Львовна не стала говорить Богдану об этом, боясь, что "сглазит". 22 июля было слушание, мама надеялась, что тогда сына и отпустят.

"Вечером звонит адвокат и говорит: "Богдана не отпустили, не было справки от психиатра". А я кричу: "А зачем тогда вы туда поехали? Как можно было идти на слушание, не зная, есть ли справка от психиатра?" И у меня сразу вопрос: "Откуда Богдан Тока знал содержимое этой справки?" Видел он ее или нет – не знаю. Известно, что Тока довольно тесно общается с Волковым, они дружат. Но это все мои догадки", — добавила украинка.

Где медицинская справка – неизвестно до сих пор. Следователь пробудет в отпуске до 17 августа. Все это время украинский студент будет продолжать находиться за "колючкой". Прошение о выходе украинца из СИЗО к Верховному Суду в Словакии было отклонено. Хотя Богдан признает, что погорячился, не намерен покидать страну и настроен на справедливое рассмотрение дела. Парень просит о смягчении меры пресечения, ведь на его иждивении теперь – мама-беженка.

С июля украинцам уже нужно оплачивать жилье, месяц за комнату в общежитии – 120 евро (до этого расходы на жилье покрывала Словакия). Екатерина Львовна устроилась на работу уборщицей, оплачивает проезд, питание и подобное, а также звонки сына из СИЗО (за 3-4 дня уходит примерно 10 евро). Женщина подчеркивает, что деньги ей не нужны, а только реальная помощь в достижении справедливого решения суда.

"Такое ощущение, что кто-то пытается дать Богдану максимальный срок. Возможно, хотят сделать показательное наказание, чтобы другие не совершали такие же поступки. Не знаю… Я на грани. Обращаюсь за помощью к родной Украине! Неужели никто не может нам помочь?" – заявила Екатерина Абаджан.

Женщина готова приложить все усилия ради помощи Богдану и даже говорит, что подожжёт себя на площади в Братиславе перед Верховным Судом, если сына так и не отпустят.

"Если бы мой сын был неадекватным, непослушным, уже попадал в какие-то истории, то я сидела бы и тихо плакала. Но подобного никогда не происходило. Богдан — серьезный парень, без вредных привычек, дружелюбный. У него много друзей. С самого детства у него был широкий круг общения, и здесь точно так. Раз в месяц у нас есть свидание. И каждый раз со мной ходили то четверо, то трое ребят. Они отпрашиваются с работы, чтобы пойти к нему на встречу", — добавила женщина.