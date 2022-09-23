Светят, греют, сушат одежду: окопные свечи для бойцов ВСУ делает мастерица из Полтавы

Юрисконсульт Людмила Теймуразян рассказала обо всех тонкостях процесса изготовления окопных свечей, крайне необходимых на фронте

— Окопная свеча выполняет сразу несколько функций: она светит, греет, на ней можно даже пожарить яичницу или заварить кофе, — не отрываясь от работы, рассказывает 39-летняя полтавчанка Людмила Теймуразян — юрисконсульт НГДУ "Полтаванефтегаз" ПАО "Укрнафта", руководитель отдела окружающей среды Харьковско-Полтавской епархии Православной церкви Украины и волонтер сети Volunteer Community Poltava. — Кроме того, когда она горит (лучше несколько сразу), можно посушить мокрую одежду. Исчезает также влага в блиндаже или окопе. Словом, хорошая штука, и спрос на окопные свечи есть всегда. А сейчас, когда наступили холода, так они вообще вес золота, поэтому надо аккумулировать силы волонтеров в этом направлении.

Пушечное сало тоже годится

Дома у Людмилы, в Ивонченцах, на окраине Полтавы, в беседке стоят мешки с разных форм и объемов жестяными банками из-под консервов, рядом — куча гофрированного картона, в ящиках вперемешку сложены огарки церковных и праздничных свечей, бруски воска, парафина, восковые и парафиновые фигурки и даже куски петролатума (он же садовый вар, он же пушечное сало), похожего на пластилин. Это ее рабочий материал — простой и очень ценный одновременно. Ее рабочие инструменты тоже достаточно просты — старая электроплитка, такой же старый трехлитровый чайник, ножницы, нож и плоскогубцы. Вот и все, что нужно для изготовления таких востребованных на фронте окопных свечей. То есть это под силу любому, кто хочет поддержать наших защитников.

- В середине мая моя хорошая знакомая, волонтер "Полтавского батальона неравнодушных" Юлия Городчанина организовала практический мастер-класс для желающих изготавливать окопные свечи, — рассказывает Людмила. — Я заинтересовалась этим, потому что хотела приобщиться к благому делу. С самого начала широкомасштабной войны я в составе волонтерского центра Харьковско-Полтавской епархии Православной церкви Украины, возглавляемого протоиереем Александром Гораем, подключилась к изготовлению коктейлей Молотова, или "Бандера-смузи", как мы их называли. Но потребность в них скоро отпала. Поэтому переключилась на новые направления благотворительности. Собирала вещи для военных и внутренне перемещенных лиц, искала ткань, чтобы шить из нее нижнее белье военным, плела маскировочные сетки, варила варенье и другие консервы для защитников. В конце концов сконцентрировалась на изготовлении окопных свечей.

Сначала, говорит женщина, побаивалась, ведь дело было для нее новым и она даже не имела представления обо всех тонкостях процесса изготовления окопных свечей. Поэтому на мастер-класс прихватила с собой даже ситечко. Надеялась ловить в него ниточки фитилей от перетопленных свечей. Но это оказалось бесполезным — при расплавлении воска (парафина и т. д.) нити оседают на дно, а мусор всплывает на поверхность. Еще, говорит, не представляла, как можно измельчить большой кусок плавящегося материала, чтобы можно было засунуть его в чайник. Теперь рубит такие куски топором.

— Еще интересно было, сколько времени нужно на то, чтобы расплавился материал, — улыбается Людмила. — Ну, чтобы знать, можно ли в это время заниматься другими делами, а не стоять над чайником. Оказалось, это длится десять-пятнадцать минут, которые можно посвятить закладке картона в баночки, работе по хозяйству или на огороде.

Такие свечи можно использовать повторно, накрыв пламя тряпкой, кирпичом или крышкой, говорит Людмила

Практика показала, что высокие баночки, например, от оливок, ананасов или детского питания, не годятся для изготовления окопных свечей, так как собирающийся в них пепел мешает горению. Впрочем, банки можно обрезать, оставив максимальную высоту в 8 сантиметров. Огонь таких свечек не гаснет даже на ветру до 8 часов. Идеальны жестянки на 300-520 граммов – из-под консервированных горошка, кукурузы и тушенки. В них горение длится часов шесть-восемь. Меньшие, на 75 граммов – из-под кошачьего корма, шпротов, – служат только час-полтора.

Важно, что свечи можно использовать повторно, накрыв пламя тряпкой, кирпичом или крышкой.

Лайфхаки от Людмилы Теймуразян

Тем временем Людмила подготовила несколько баночек под заливку растопленным материалом.

— Видите, верх всех высоких жестянок отрезан "болгаркой", — акцентирует мое внимание Людмила Теймуразян. — В этом мне помогают мужчины нашего поселка, у которых есть "болгарки". А для загибания краев невысоких баночек я использую плоскогубцы. Только предупреждаю: инструмент должен быть с изолированными ручками, иначе очень быстро появятся водянки. Есть такой горький опыт. А работать плоскогубцами умеет даже мой восьмилетний сын, он часто помогает мне. Картон режу на полоски обычными хозяйственными ножницами, хотя некоторые используют ножик для гипсокартона. Важно резать картон поперек внутренних волн. Так лучше пропитывается материал. Фитили делаю из обрезков картона, чтобы максимально использовать его. Фитиль не должен выступать над банкой более чем на полтора-два сантиметра, тогда их удобно упаковывать в ящик в два ряда, одну на другую. Фитилей вставляю два-три, чтобы свеча быстрее разгорелась. Когда заготовленных полосок картона достаточно, фитиль прикладываю к концу картонной полоски и начинаю ее скручивать улиткой. Немного скрутила – добавила еще один фитиль, а потом еще один. Картон скручиваю плотно, но тут главное не переусердствовать, иначе при заливке он будет плохо пропитываться. Его высота должна быть на 3-4 миллиметра ниже краев банки. Это очень важно, иначе это приведет к удлинению процесса заливки, а расплавленный воск-парафин будет выплескиваться наружу.

Людмила Теймуразян проводит мастер-классы для взрослых и детей в Полтаве и Диканьке

Еще один лайфхак от Людмилы Теймуразян: не доводить воск и парафин до кипения, они плавятся при температуре 70-80 градусов. Если температура выше, то материал при заливке будет пениться и придется ждать его охлаждения, чтобы долить еще, а это дополнительные затраты времени. Впрочем, ситуацию можно исправить добавкой в разогретую жидкость твердого материала, который возьмет на себя лишнюю температуру.

"У нас невероятные люди. Они отдадут все ради победы"

Экоактивистка Людмила Теймуразян давно придерживается правила: каждая вещь должна служить как можно дольше. Поэтому она, например, редко пользуется полиэтиленовыми пакетами, а ходит в магазин с собственными руками сшитыми сумками из отходов ткани. Пакеты же не стесняется стирать, чтобы продлить срок их службы. Пьет кофе в общественных местах из личной многоразовой чашки, а не из так называемых экологических бумажных, внутри которых… полиэтиленовая пленка. Так что изготовление окопных свечей очень соответствует ее философии жизни, ведь картон, банки и огарки свечей, которые, скорее всего, попадали бы на свалку, теперь получают шанс "прожить вторую жизнь". При этом создается вещь с большим коэффициентом полезного действия.

Недавно Людмиле передали целый ящик новых праздничных свечек для изготовления окопных

Начинала с того, что выскребла дома из загашников недогоревшие свечи — почти целый килограмм. Картонные коробки попросила в ближайшем магазине, а банки у жителей микрорайона. Садилась на велосипед с багажником, брала рюкзак и отправлялась на поиски. О своей волонтерской деятельности писала в местном чате, выставляла посты об этом в фейсбуке. Так постепенно, за счет поступления материала, ее производство расширялось.

— Кое-кто предлагал деньги на покупку материалов, но я категорически отказываюсь от такой благотворительности, — говорит Людмила. — Потому что слишком большая стоимость окопных свечей получится. Ведь килограмм парафина стоит в Полтаве 150 гривен, килограмм воска еще дороже. А килограмма хватает на три-четыре баночки. Думаю, благотворительные средства должны идти на покупку тепловизоров, дронов, а окопные свечи можно делать из отходов и давать им вторую жизнь.

Недавно один человек передал Людмиле целый ящик новых праздничных свечей. "После Победы купим еще. Чего же им лежать, если ребятам на передовой сегодня нужно помогать?" – сказал.

– У нас невероятные люди. Они отдадут все ради победы, – говорит Людмила. — Мне также передают целые глыбы воска и парафина, мешки банок из-под тушенки (есть одно доброжелательное кафе в Полтаве). Коллега по работе передал глыбы петролатума общим весом килограммов двести, который очень хорошо смешивается с воском и парафином и обладает теми же свойствами. Ощутимая помощь идет от полтавских храмов. Почти еженедельно получаю посылки с воском, парафином, огарками свечей из других городов – Киева, Харькова, Кременчуга, Глухова, Прилук, Ахтырки, Гадяча… Причем доставку всегда оплачивают отправители, за что им спасибо. Жители Полтавы оставляют расходные материалы в пункте выдачи гуманитарной помощи "Теплая кофта", а я или муж на машине забираем их оттуда. Готовые изделия передаем в различные волонтерские центры, откуда их доставляют на фронт.

Мастерица передала на фронт почти 800 таких свечей

С фронта же приходят очень положительные отзывы.

На изготовление окопных свечей Людмила Теймуразян тратит 2-3 часа своего свободного времени в день. Во время недавнего отпуска производительность была, конечно, выше. В общей сложности передала на фронт почти 800 штук. К процессу изготовления заготовок (обрезка банок, заполнение их гофрокартоном) приобщаются люди из микрорайона и других частей города, а Людмила только заливает. Это намного ускоряет процесс.

А еще Людмила проводит мастер-классы по изготовлению окопных свечей для взрослых и детей в Полтаве и Диканьке. А проект "Волонтерская пятница в ПАО "Укрнафта" начался именно с ее прикладной лекции.

— Сегодня многие занимаются изготовлением таких свечей — кто в составе групп, кто самостоятельно, и их не бывает много, — подводит итог разговору волонтер. — Это наша забота о тех, кто сегодня в любых погодных условиях отстаивает на фронте независимость Украины. Наша им благодарность за то, что мы можем спать в теплых кроватях и готовить себе утренний кофе, привычно зажигая конфорку на газовой плите…

Фото и видео предоставлены Людмилой Теймуразян