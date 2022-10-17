Мобилизация продолжается: может ли украинец с "белым" билетом проигнорировать повестку

Эксперт дал четкое объяснение

В Украине из-за военной российской агрессии продолжается военное положение, а заодно и мобилизационные мероприятия, затрагивающие мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, однако существуют и определенные исключения. Одним из них являются лица мужского пола, имеющие "белый" билет, поэтому "Телеграф" решил разобраться, имеют ли такие граждане законное право проигнорировать повестку с призывом на службу.

Как пишет издание zn.ua, "белый" билет указывает на пригодность или непригодность конкретного гражданина к военной службе по состоянию здоровья. По словам адвоката юридической компании "Миллер" Алексея Носова, в документе может указываться и временная негодность или ограниченная пригодность к службе в армии.

Эксперт также добавил, что вручить повестку могут и владельцам "белого" билета, однако это не обязывает их идти сразу в армию. Как правило, в первую очередь этот документ вручается для того, чтобы уточнить данные о военнообязанном.

При условии, что лицо полностью снято с учета, но повестку получило, он все равно должен посетить военкомат, чтобы предоставить работникам документы, подтверждающие негодность.

"Лица, которые до войны считались ограниченно годными или непригодными в мирное время, сейчас они также подлежат мобилизации. Их могут привлекать к службе в тыловых подразделениях и штабах. Впрочем, в этом случае все индивидуально зависит от состояния здоровья и выводов медкомиссии", – объяснил адвокат.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине от мобилизационных мероприятий могут освободить еще одну категорию мужчин — о ком речь.

Также напомним, как повлияет на мобилизацию отмены осеннего призыва в армию.