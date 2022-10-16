В Украине от мобилизации хотят освободить еще одну категорию мужчин: о ком идет речь

Речь о педагогических работниках, которые в предыдущей редакции закона о мобилизации не имели права на отсрочку

Общая мобилизация в Украине продолжается, поэтому мужчинам призывного возраста могут вручаться повестки в военные комиссариаты. При этом для некоторых категорий граждан сделали исключение, предоставив им отсрочку от мобилизации. В частности, это касается преподавателей и студентов вузов, однако этот список хотят расширить.

Так, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №8117 "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которым хотят предоставить отсрочку от службы мужчинам, работающим в учреждениях дошкольного и внешкольного образования.

В документе указано, что право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют педагогические работники, работающие в учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) и общего среднего образования. Но редакция закона о мобилизации не охватывает мужчин, работающих в учреждениях дошкольного и внешкольного образования.

Инициаторы законопроекта подчеркнули, что среди работников педагогических учебных заведений и так преобладают женщины (90%), поэтому стоит сохранить мужчин на этих должностях, чтобы достичь баланса и обеспечить гармоничное развитие детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как повлияет на мобилизацию отмена осеннего призыва в армию и специалистов каких специальностей могут призвать в первую очередь.