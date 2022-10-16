В Україні від мобілізації хочуть звільнити ще одну категорію чоловіків: про кого мова

Мова про педагогічних працівників, які в попередній редакції закону про мобілізацію не мали права на відстрочку

Загальна мобілізація в Україні триває, а тому чоловікам призовного віку можуть вручатися повістки до військових комісаріатів. При цьому для певних категорій громадян зробили виняток, надавши їм відстрочку від мобілізації. Зокрема, це стосується викладачів та студентів вишів, однак цей список хочуть розширити.

Так, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №8117 "Про внесення змін до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яким хочуть надати відстрочку від служби чоловікам, які працюють в закладах дошкільної та позашкільної освіти.

У документі зазначено, що наразі право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають педагогічні працівники, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти. Але редакція закону про мобілізацію не охоплює чоловіків, які працюють в закладах дошкільної та позашкільної освіти.

Ініціатори законопроєкту підкреслили, що серед працівників педагогічних закладів освіти й так переважають жінки (90%), а тому варто зберегти чоловіків на цих посадах, щоб досягти балансу та забезпечити гармонійний розвиток дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як вплине на мобілізацію скасування осіннього призову до армії та фахівців яких спеціальностей можуть призвати у першу чергу.