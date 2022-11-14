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Потеряла на войне сына: освобождать Херсон помогала женщина-добровольец из Беларуси

Автор
Инна Сватенко
Дата публикации
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Автор
Наталья Суслова, мать Павла Волата Новость обновлена 14 ноября 2022, 14:05
Наталья Суслова, мать Павла Волата

Белорусские добровольцы занимаются в Украине разведывательной деятельностью и корректировкой огня.

Мать погибшего волонтера из Беларуси, где недавно запретили местный аналог лозунга "Слава Украине", гомельчанка Наталья Суслова принимала участие в освобождении Херсона в составе добровольческого батальона "Террор". Об этом сообщает журналистка Евгения Даугая на своей странице в Facebook. Сын Сусловой, командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел Волат получил смертельные ранения на войне в Украине в мае 2022 года.

"Для меня это трогательная история, я бы сказала, что библейская… Не знаю. Но образ отчаянно борющейся с диктатурой матери не покидает меня с 2020 года", – делится впечатлениями журналистка.

Суслова в Беларуси работала преподавательницей и многие ее студенты сейчас работают в независимой журналистике. По словам Даугая, добровольное вступление женщины в ряды УГО вызывают ассоциации с Беларусью будущего.

Наталья Суслова, мать Павла Волата
Наталья Суслова, женщина-добровольец, помогавшая увольнять Херсон

В интервью журналистам Наталья рассказала, что ее сын Павел был первым из белорусов, кто вместе с украинскими военными отправился в сторону Николаева. Он руководил ротой, выполнявшей разведывательно-штурмовые задания.

"Павел был по специальности диверсантом-разведчиком. На тот момент в районе Николаева стояли украинские военные и международные легионы. И первое, чем он вместе с другими занимался, — это была разведка и вывод бойцов ВСУ и иностранных добровольцев из полукотлов", — пояснила Наталья. .

По словам Сусловой, сын также участвовал в разведке в районе Кинбурнской косы. Затем его дело уже принял батальон Террор, прибывший в конце весны.

Побратим Натали, боец с позывным "Алесь" заметил, что с хорошо продуманной разведки, в которой принимали участие также и белорусы, и началось то, что закончилось 11 ноября в Херсоне.

По словам бойца, продвижение белорусских добровольцев в сторону Херсона началось еще в начале марта. После боев под Киевом и отражения вражеских атак в Ирпене, Буче и Гостомеле белорусских добровольцев направили на южное направление для выполнения других задач.

Добровольцы из Беларуси, батальон "Террор".
Добровольческий батальон "Террор" из Беларуси

Кроме разведки, белорусское подразделение отвечало за корректировку огня украинской артиллерии и сдерживание войск оккупантов.

"А также уничтожением живой силы, техники, складов с боеприпасами и штурмом позиций", — добавил "Алесь".

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#Беларусь #Херсон #Война #Погибшие #Добровольцы