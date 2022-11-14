Потеряла на войне сына: освобождать Херсон помогала женщина-добровольец из Беларуси

Белорусские добровольцы занимаются в Украине разведывательной деятельностью и корректировкой огня.

Мать погибшего волонтера из Беларуси, где недавно запретили местный аналог лозунга "Слава Украине", гомельчанка Наталья Суслова принимала участие в освобождении Херсона в составе добровольческого батальона "Террор". Об этом сообщает журналистка Евгения Даугая на своей странице в Facebook. Сын Сусловой, командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел Волат получил смертельные ранения на войне в Украине в мае 2022 года.

"Для меня это трогательная история, я бы сказала, что библейская… Не знаю. Но образ отчаянно борющейся с диктатурой матери не покидает меня с 2020 года", – делится впечатлениями журналистка.

Суслова в Беларуси работала преподавательницей и многие ее студенты сейчас работают в независимой журналистике. По словам Даугая, добровольное вступление женщины в ряды УГО вызывают ассоциации с Беларусью будущего.

Наталья Суслова, женщина-добровольец, помогавшая увольнять Херсон

В интервью журналистам Наталья рассказала, что ее сын Павел был первым из белорусов, кто вместе с украинскими военными отправился в сторону Николаева. Он руководил ротой, выполнявшей разведывательно-штурмовые задания.

"Павел был по специальности диверсантом-разведчиком. На тот момент в районе Николаева стояли украинские военные и международные легионы. И первое, чем он вместе с другими занимался, — это была разведка и вывод бойцов ВСУ и иностранных добровольцев из полукотлов", — пояснила Наталья. .

По словам Сусловой, сын также участвовал в разведке в районе Кинбурнской косы. Затем его дело уже принял батальон Террор, прибывший в конце весны.

Побратим Натали, боец с позывным "Алесь" заметил, что с хорошо продуманной разведки, в которой принимали участие также и белорусы, и началось то, что закончилось 11 ноября в Херсоне.

По словам бойца, продвижение белорусских добровольцев в сторону Херсона началось еще в начале марта. После боев под Киевом и отражения вражеских атак в Ирпене, Буче и Гостомеле белорусских добровольцев направили на южное направление для выполнения других задач.

Добровольческий батальон "Террор" из Беларуси

Кроме разведки, белорусское подразделение отвечало за корректировку огня украинской артиллерии и сдерживание войск оккупантов.

"А также уничтожением живой силы, техники, складов с боеприпасами и штурмом позиций", — добавил "Алесь".

Ранее мы писали, что тема вероятного вторжения со стороны РБ снова приобретает популярность. Причина – создание российско-белорусской группировки войск в опасной близости с украинскими границами.

Также мы писали о том, как оппозиционерка Тихановская пыталась оправдать поведение белорусов во время войны.