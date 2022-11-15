"Не прошли тест": Кулеба резко высказался о пассажирах УЗ, которые выгнали военного в тамбур

Глава МИД Украины обратился к военному и к пассажирам поезда

Сеть облетела скандальная история, случившая в одном из поездов Укрзализныци", где пассажиры выгнали военного, возвращавшегося с фронта, в тамбур из-за того, что от него якобы плохо пахло.

На ситуацию отреагировал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он посвятил этой теме отдельный пост на своей странице в Facebook, где обратился в украинскому военному и пассажирам, которые проявили максимальное неуважение к человеку, защищающему нашу родину.

В данном посте Кулеба приводит пример истории, свидетелем которой он стал в 2008 году. Тогда на борту самолета находились четверо военных, возвращавшихся домой. Их встречали аплодисментами и словами благодарности.

"Когда все заняли свои места, стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сегодня с нами на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Давайте поблагодарим их за службу, поздравив аплодисментами".

Весь самолет аплодировал. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, они возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на почет к военным. И это правильно: солдат заслуживает уважения безотносительно к любому контексту – политике, социальному статусу, культурным, эстетическим или ароматическим убеждениям", — пишет Кулеба.

Он также подчеркнул, что со стороны наших граждан уважение к украинским солдатам, которые защищают нашу страну от оккупантов, непременно должно быть.

Касаемо ситуации, случившейся в поезде Днепр-Киев, глава МИД Украины подчеркнул, что выражает огромную благодарность украинскому военному Виктору Ивановичу Якименко, который вернулся домой из Донбасса.

"Именно благодаря им мы живем в свободной и независимой Украине. И те, кто попался на его пути в этом поезде и не прошел тест на обычное достоинство и благодарность, забыли, что тоже ездят в поезде благодаря им", — подчеркнул Кулеба.

Также он добавил, что работники "Укрзализныци" повели себя максимально профессионально, а вот поведение пассажиров оставляет желать лучшего.

"Судя по всему, проблема отнюдь не у них, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы "пахло". Пахнет не от солдата, а от тех, кто его презирает", — пишет глава МИД Украины.

Подытожил Кулеба свой пост словами о том, что наше общее дело — воспитать в обществе по крайней мере такое же уважение к нашим солдатам, которое воспитали в США по отношению к своим.

Напомним, что в "Укрзализныце" резко отреагировали на скандал с военным в тамбуре. В компании обратились к подобным пассажирам, которым не нравится ездить с нашими военными, ходить пешком.