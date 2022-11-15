"Не пройшли тест": Кулеба різко висловився про пасажирів УЗ, які вигнали військового до тамбуру

Глава МЗС України звернувся до військового та пасажирів поїзда

Мережу облетіла скандальна історія, яка трапила в одному з поїздів "Укрзалізниці", де пасажири вигнали військового, який повертався з фронту, до тамбуру через те, що від нього нібито погано пахло.

На ситуацію відреагував голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він присвятив цій темі окремий пост на своїй сторінці у Facebook, де звернувся до українського військового та пасажирів, які виявили максимальну неповагу до людини, яка захищає нашу батьківщину.

У цьому пості Кулеба наводить приклад історії, свідком якої він став 2008 року. Тоді на борту літака були четверо військових, які поверталися додому. Їх зустрічали оплесками та словами подяки.

"Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: "Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за службу, привітавши оплесками”.

Весь літак аплодував. Це був дуже людяний жест подяки. Швидше за все, вони поверталися на той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану військових. І це правильно: солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту – політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань", — пише Кулеба.

Він також наголосив, що з боку наших громадян повага до українських солдатів, які захищають нашу країну від окупантів, неодмінно має бути.

Щодо ситуації, що сталася в поїзді Дніпро-Київ, глава МЗС України наголосив, що висловлює величезну подяку українському військовому Віктору Івановичу Якименко, який повернувся додому з Донбасу.

"Саме завдяки їм ми живемо у вільній та незалежній Україні. І ті, хто попався на його дорозі в цьому поїзді та не пройшов тест на звичайну гідність та подяку, забули, що теж їздять у поїзді завдяки їм", — підкреслив Кулеба.

Також він додав, що працівники "Укрзалізниці" повелися максимально професійно, а от поведінка пасажирів бажає кращого.

"Зважаючи на все, проблема аж ніяк не у них, а якраз у сусідах військового, яким щось там нібито "пахло". Пахне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", — пише глава МЗС України.

Підсумував Кулеба свій пост словами про те, що наша спільна справа — виховати в суспільстві принаймні таку саму повагу до наших солдатів, яку виховали у США стосовно своїх.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" різко відреагували на скандал із військовим у тамбурі. У компанії звернулися до таких пасажирів, яким не подобається їздити з нашими військовими, ходити пішки.