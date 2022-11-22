"Хуже абсолютно всё": в сети сранивают украинские и российские продукты

Украинцы и россияне обсудили в сети, в какой стране вкуснее продукты

Украина издавна славится своей национальной кухней. На просторах интернета нередко можно прочесть, что украинские блюда очень любят туристы из других стран. А украинский борщ в 2022 году оказался в номинации CNN "20 лучших супов в мире". Продукты в нашей стране также отличаются вкусом. Их нередко сравнивают с российскими и результат обычно не в пользу последних.

В Twitter стали активно обсуждать, в какой же стране на самом деле вкуснее продукты — в Украине или в россии. В комментариях под постом пользователи стали высказывать свое мнение. Что примечательно, сами россияне признали, что продукты в Украине намного лучше и качественнее, нежели те, что продают на полках российских супермаркетов.

К примеру, пользователи отметили, что украинские сладости значительно отличаются в лучшую сторону своим вкусом от российских. Также и мед, который производят в Украине, кажется россиянам намного слаще и вкуснее того, что продают в их стране.

Одна из участников обсуждения отметила, что в Украине даже куриные яйца намного вкуснее, чем в россии. Она также добавила, что остальные продукты, к примеру, колбасы, молочная продукция, консервы и т.д., тоже не впечатляют своим вкусом.

Обсудили в комментариях также и молоко, которое продают в россии. Один из пользователей отметил, что употреблять этот продукт невозможно из-за его отвратительного вкуса, в котором не чувствуется ни капли натуральности.

Не обошлось и без обсуждений борща. Как бы не пытались приготовить это блюдо в россии, таким как в украине, считают в соцсети, оно никогда не получится.

Жительница одного из временно оккупированных россией городов Украины отметила, что российские консервы, которые появились на полках супермаркетах, являются отвратительными на вкус, а мясо столько раз было переморожено, что его и вовсе страшно употреблять. Что уж говорить, если даже домашние питомцы не "оценили" еду из страны оккупантов.

Не нравятся россиянам и тепличные овощи, которые они называют "деревянными". По их словам, вкуса в них совершенно никакого нет. Также невкусным в россии пользователи считают сыр, называя его резиновой массой с химическим привкусом, сметану, рыбу, мясо и многие популярные среди покупателей продукты.

Напомним, что ранее в Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире. Для этого подписан манифест с украинскими шеф-поварами.