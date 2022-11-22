Укр

"Хуже абсолютно всё": в сети сранивают украинские и российские продукты

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Продукты и Украины и россии сравнили в сети Новость обновлена 22 ноября 2022, 12:15
Продукты и Украины и россии сравнили в сети

Украинцы и россияне обсудили в сети, в какой стране вкуснее продукты

Украина издавна славится своей национальной кухней. На просторах интернета нередко можно прочесть, что украинские блюда очень любят туристы из других стран. А украинский борщ в 2022 году оказался в номинации CNN "20 лучших супов в мире". Продукты в нашей стране также отличаются вкусом. Их нередко сравнивают с российскими и результат обычно не в пользу последних.

В Twitter стали активно обсуждать, в какой же стране на самом деле вкуснее продукты — в Украине или в россии. В комментариях под постом пользователи стали высказывать свое мнение. Что примечательно, сами россияне признали, что продукты в Украине намного лучше и качественнее, нежели те, что продают на полках российских супермаркетов.

К примеру, пользователи отметили, что украинские сладости значительно отличаются в лучшую сторону своим вкусом от российских. Также и мед, который производят в Украине, кажется россиянам намного слаще и вкуснее того, что продают в их стране.

еда, россия, Украина
еда, россия, Украина

Одна из участников обсуждения отметила, что в Украине даже куриные яйца намного вкуснее, чем в россии. Она также добавила, что остальные продукты, к примеру, колбасы, молочная продукция, консервы и т.д., тоже не впечатляют своим вкусом.

еда, россия, Украина

Обсудили в комментариях также и молоко, которое продают в россии. Один из пользователей отметил, что употреблять этот продукт невозможно из-за его отвратительного вкуса, в котором не чувствуется ни капли натуральности.

Не обошлось и без обсуждений борща. Как бы не пытались приготовить это блюдо в россии, таким как в украине, считают в соцсети, оно никогда не получится.

еда, россия, Украина
еда, россия, Украина

Жительница одного из временно оккупированных россией городов Украины отметила, что российские консервы, которые появились на полках супермаркетах, являются отвратительными на вкус, а мясо столько раз было переморожено, что его и вовсе страшно употреблять. Что уж говорить, если даже домашние питомцы не "оценили" еду из страны оккупантов.

еда, россия, Украина
еда, россия, Украина

Не нравятся россиянам и тепличные овощи, которые они называют "деревянными". По их словам, вкуса в них совершенно никакого нет. Также невкусным в россии пользователи считают сыр, называя его резиновой массой с химическим привкусом, сметану, рыбу, мясо и многие популярные среди покупателей продукты.

еда, россия, Украина
еда, россия, Украина

Напомним, что ранее в Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире. Для этого подписан манифест с украинскими шеф-поварами.

Теги:
#Украина #Россия #Продукты #Еда #Соцсети #Сравнение