"Гірше абсолютно все": у мережі поранюють українські та російські продукти

Українці та росіяни обсудили в мережі, в якій країні смачніші продукти

Україна здавна славиться своєю національною кухнею. На просторах інтернету часто можна прочитати, що українські страви дуже люблять туристи з інших країн. А український борщ у 2022 році опинився у номінації CNN "20 найкращих супів у світі". Продукти у нашій країні також відрізняються смаком. Їх нерідко порівнюють із російськими та результат зазвичай не на користь останніх.

У Twitter почали активно обговорювати, в якій же країні насправді смачніші продукти — в Україні чи росії. У коментарях під постом користувачі почали висловлювати свою думку. Що примітно, самі росіяни визнали, що продукти в Україні набагато кращі та якісніші, ніж ті, що продають на полицях російських супермаркетів.

Наприклад, користувачі відзначили, що українські солодощі значно відрізняються на краще своїм смаком від російських. Також і мед, який виробляють в Україні, здається росіянам набагато солодшим і смачнішим за те, що продають у їхній країні.

Одна з учасників обговорення зазначила, що в Україні навіть курячі яйця набагато смачніші, ніж у росії. Вона також додала, що інші продукти, наприклад, ковбаси, молочна продукція, консерви тощо теж не вражають своїм смаком.

Обговорили у коментарях також і молоко, яке продають у росії. Один із користувачів зазначив, що вживати цей продукт неможливо через його огидний смак, в якому не відчувається ні краплі натуральності.

Не обійшлось і без обговорень борщу. Як би не намагалися приготувати цю страву в росії, таку як в Україні, вважають у соцмережі, вона ніколи не вийде.

Мешканка одного з тимчасово окупованих росією міст України зазначила, що російські консерви, які з’явилися на полицях супермаркетах, є огидними на смак, а м’ясо стільки разів було переморожене, що його взагалі страшно вживати. Що вже казати, якщо навіть домашні вихованці не "оцінили" їжу з країни окупантів.

Не подобаються росіянам і тепличні овочі, які вони називають "дерев’яними". За їхніми словами, смаку в них зовсім немає. Також несмачним у росії користувачі вважають сир, називаючи його гумовою масою з хімічним присмаком, а ще сметану, рибу, м’ясо та багато популярних серед покупців продуктів.

Нагадаємо, що раніше в Кабміні вирішили просувати вареники, галушки та борщ у всьому світі. Для цього підписано маніфест з українськими шеф-кухарями.