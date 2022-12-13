Все больше украинцев готовы воевать до возвращения Крыма и Донецка (опрос)
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Нашлись и такие, кто готов воевать против оккупантов даже на территориях российской федерации
Новый опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 85% украинцев готовы воевать против россиян пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины. Более того, они убеждены, что россия в этой войне проиграет.
Такими результатами "Рейтинг поделился во вторник, 13 декабря, отметив, что опрос, участие в котором приняло 1000 совершеннолетних респондентов из разных уголков страны, проводился в течение 20-21 ноября.
"С начала полномасштабного вторжения россии убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022)", — говорится в опубликованном соцгруппой тексте.
Стоит добавить, что только 9% из опрошенных граждан избрали вариант деоккупации только тех территорий Украины, которые находились в ее составе до 24 февраля 2022 года.
Что касается украинцев, поддержавших полное освобождение всех без исключения территорий, то их насчитали более 80%.
За продление боевых действий с охватом российских территорий проголосовало менее 5% респондентов.
Кроме того, согласно результатам опроса, в Украине до 53% увеличилось и количество граждан, поддерживающих дальнейшее восстановление Украиной статуса ядерного государства. Для сравнения, в 2019 году таких насчитывалось всего 47%.
Отметим также, что опрос проводился среди 1000 жителей всех областей Украины от 18 лет, кроме граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также тех населенных пунктах, где на момент проведения опроса отсутствовала связь.
Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно одному из последних опросов "Рейтинга", только за последние несколько месяцев уверенность жителей Украины в том, что россия прибегнет к применению ядерного оружия, существенно уменьшилась.