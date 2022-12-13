Все больше украинцев готовы воевать до возвращения Крыма и Донецка (опрос)

Нашлись и такие, кто готов воевать против оккупантов даже на территориях российской федерации

Новый опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что 85% украинцев готовы воевать против россиян пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины. Более того, они убеждены, что россия в этой войне проиграет.

Такими результатами "Рейтинг поделился во вторник, 13 декабря, отметив, что опрос, участие в котором приняло 1000 совершеннолетних респондентов из разных уголков страны, проводился в течение 20-21 ноября.

"С начала полномасштабного вторжения россии убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022)", — говорится в опубликованном соцгруппой тексте.

Стоит добавить, что только 9% из опрошенных граждан избрали вариант деоккупации только тех территорий Украины, которые находились в ее составе до 24 февраля 2022 года.

Что касается украинцев, поддержавших полное освобождение всех без исключения территорий, то их насчитали более 80%.

За продление боевых действий с охватом российских территорий проголосовало менее 5% респондентов.

Результаты опроса "Рейтинга"

Кроме того, согласно результатам опроса, в Украине до 53% увеличилось и количество граждан, поддерживающих дальнейшее восстановление Украиной статуса ядерного государства. Для сравнения, в 2019 году таких насчитывалось всего 47%.

53% респондентов хотят, чтобы Украина вернула себе статус ядерного государства

Отметим также, что опрос проводился среди 1000 жителей всех областей Украины от 18 лет, кроме граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также тех населенных пунктах, где на момент проведения опроса отсутствовала связь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно одному из последних опросов "Рейтинга", только за последние несколько месяцев уверенность жителей Украины в том, что россия прибегнет к применению ядерного оружия, существенно уменьшилась.