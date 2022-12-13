Россияне сдавались в плен за два бутерброда – история бойца ВСУ из Армении

Житель Черниговщины Татул Оганян после тяжелого ранения вернулся к полноценной жизни

"Собирался 24 февраля с друзьями на рыбалку, но вместо этого пошел в военкомат", — рассказывает 41-летний житель Черниговской области Татул Оганян. Татул родился в Армении, но в возрасте двух лет с семьей переехал в Украину и прожил здесь всю свою сознательную жизнь, женившись и воспитав троих сыновей. Поэтому именно Украину Татул считает своей родиной, которую он пошел защищать с первых дней широкомасштабного вторжения. Эта история о патриотизме не по крови, а по зову сердца.

"Сдались в плен за еду, а потом помогали нам обстреливать свои же колонны техники"

В первый же день большой войны Татул Оганян оказался в военкомате.

"Было 4 часа утра. Мы с друзьями собирались на рыбалку. Как вдруг в полпятого позвонили друзья и сказали, что, наверное, на рыбалку мы не поедем – в стране началась война. Я сначала подумал, что это глупая шутка. Тогда я включил телевизор и увидел, что обстреливают наши украинские города. Я не знал, что происходит и что случилось, но собрался и поехал в Нежин в военкомат. К тому времени по Нежину уже стреляли: там был уничтожен контрольно-диспетчерский пункт и погибли шесть человек", — вспоминает Оганян.

До февраля 2022 года у мужчины не было военного опыта: в мирной жизни Татул занимался строительством. Несмотря на отсутствие боевых навыков, мужчина не колебался, когда пришлось взять оружие в руки.

До февраля 2022 года у Татула Оганяна не было военного опыта

"Я для себя решил остаться в стране с семьей. Даже мысли не было, чтобы уехать куда-то за границу или подальше от места боевых действий. Что может мотивировать человека, у которого все находится здесь? Украина – моя Родина, здесь живет моя семья, здесь мой дом, здесь моя земля. Мне некуда идти. Если все будут уезжать, то потом нам возвращаться будет некуда. Мы превратимся в кочевников, которые будут без своей земли и своей страны", — уверяет Оганян.

С товарищами атошниками, активистами и волонтерами, под руководством командира, в нежинской воинской части Татул сформировал диверсионно-разведывательное подразделение.

"Мы занимались сбором информации, устраивали диверсии, узнавали направление движения колон противника и по пути следования валили деревья, перекрывали дороги бетонными блоками, делали насыпи и перекрывали им доступ к Нежину и ближайшим селам", — вспоминает мужчина.

По словам военного, в первые дни широкомасштабного вторжения было действительно сложно: "Кроме стрелкового оружия, никакого другого у нас не было".

Но потом оружием стали "помогать" оккупанты.

"Когда у нас уже появились NLAW, гранатометы, то появилась и трофейная техника. Мы останавливали колонны, обстреливали их, противник просто бросал свою технику и убегал", — рассказывает Татул.

Во время одного из таких рейдов подразделение военного "затрофеило" российский танк и взяло в плен россиян, сдавшихся… за два бутерброда.

"Мы взяли в плен экипаж танка: командира, штурмана и наводчика. Их техника остановилась – закончилось горючее. Мой товарищ, увидевший это (у него огород выходил на дорогу, по которой они ехали), позвонил мне, а потом подошел к россиянам, дал им трубку, и я им объяснил: или они сдаются в плен, или будут уничтожены. Рашисты взяли время на размышление, а потом согласились сдаться в плен, но при одном условии: если мы их накормим, ведь они почти два дня ничего не ели… Они даже сами сказали, что если мы дадим им хотя бы два бутерброда на троих, то они пойдут в плен. Мы их забрали, отвезли в воинскую часть, а на другой день взяли солярку, вернулись с пленными к их танку и завели его. Таким образом мы получили Т-72 последней модификации. Мы пригнали тот танк в Нежин, а затем на Т-72 выезжали на задания и защищали город, обстреливая вражеские колонны. Более того, пленные россияне нам в этом помогали", — вспоминает военный.

"Смотрю, а левой ноги совсем нет"

12 марта жизнь Татула резко изменилась: мужчина получил тяжелые ранения, когда останавливал наступление рашистов на свое родное село.

"В тот день мы отслеживали движение вражеской техники. Нам поступила информация, что вражеская техника движется через Безугловку в направлении Нежина. А в Безугловке живу я и моя семья. Вместе с командиром я принял решение выдвинуться группой на блокпост, чтобы остановить колонну техники, ведь мы знали прекрасно, что россияне на своем пути уничтожают все, что встречают: например, если они едут по центральной улице города или села, они просто расстреливают населенный пункт, а мой дом как раз находится на центральной улице, поэтому и было принято решение остановить врага на подъезде к селу. Мы остановили колонну, обстреляли ее и начали отходить. Я отходил последним. Было уже темно, начался снегопад, я ехал без света, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Съехал на обочину, а она была заминирована: я наехал на противотанковую мину и на ней подорвался", — объясняет военный.

Мужчина говорит, что чудом остался жив, но ноги ниже колен пришлось ампутировать.

"Взрывной волной меня отбросило на задние сиденья моего внедорожника. Я открываю глаза, вижу огонь и понимаю: что-то случилось. Подумал, что надо выйти из авто и посмотреть, что произошло. Открыл дверь, вышел из авто и сразу упал. Смотрю на ноги: левой ноги нет совсем, а правая висит только на коже, да и сам я горю. Быстро снял с себя бронежилет, горящую одежду. А чем перевязать ноги? Турникетов не было, были только буксировочные тросы. Ими я и перевязал себе ноги, а затем вызвал свое подразделение, которое уже отвезло меня в больницу", — вспоминает Татул.

А дальше были операции, реабилитация, инвалидная коляска и в конце концов протезы. Военный уверяет, что депрессии после ранения не было.

"Просыпаешься утром, откидываешь одеяло, смотришь на ноги… а ног нет. Когда ведешь активный образ жизни, то труднее всего понять, что жизнь меняется в одночасье. Куда может заехать инвалидная коляска, туда и ты можешь двигаться. Это было труднее всего - осознавать, что ты прикован к инвалидной коляске. Но мне легко было перебороть эти ощущения, ведь со мной рядом все время моя семья, друзья, побратимы, и все они меня поддерживали", — говорит Татул.

Татул научился ходить на протезах и почти полностью вернулся к полноценной жизни

Сейчас мужчина уже привык к новой реальности и не жалуется на судьбу.

"Через три месяца после ранения мне сделали протезы, я научился на них ходить, сейчас все нормально. Хожу без костылей, езжу на велосипеде, за рулем и почти полностью вернулся к полноценной жизни", — уверяет военный.

Татул хотел восстановиться в рядах ВСУ, но по состоянию здоровья был отправлен в запас.

"Поэтому сейчас я занимаюсь полноценной волонтерской деятельностью. Надежды не теряю, ведь нам есть за что бороться. Мы никогда не хотели отобрать чужое, но и свое никому не отдаем. Украинцы могут столетиями возделывать землю, строить, и когда нас хотят уничтожить и забрать наше государство, мы беремся за оружие и идем защищать свою землю. Тогда на нашем пути лучше не стоять. Столько воли и патриотизма, сколько у нас есть, не даст ни одно оружие мира. Цель одна – победа", — резюмировал Татул Оганян.

Узнать больше о реабилитации воинов и пострадавших от войны в Украине, а также о помощи украинцам с инвалидностью, которые получили убежище в Германии, вы можете на сайте организации Enable Me Ukraine .