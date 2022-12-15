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Бизнесмен и меценат Григорий Козловский: "Тесная коммуникация с военными подразделениями помогает успешно поддерживать армию"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Григорий Козловский Новость обновлена 15 декабря 2022, 18:16
Григорий Козловский

Бывший почетный президент футбольного клуба "Рух" рассказал о совместной работе в противостоянии врагу

С первых дней полномасштабного вторжения украинцы объединились, чтобы дать отпор оккупантам. Те, кто имел военный опыт и хотя бы умел держать оружие, пошли записываться в военкоматы и ряды территориальной обороны. Простые украинцы делали пожертвования на армию. Сразу включился и украинский бизнес: от маленьких кафе до мощных системных предприятий.

Львовский бизнесмен и меценат, бывший почетный президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский убежден: именно это единство, совместная работа по противостоянию врагу, а также высокий боевой дух нации стали ключевыми факторами, чтобы Украина не только не проиграла войну, но и получила значительные преимущества и высокие шансы победить.

В эксклюзивном интервью Григорий Козловский рассказал, как он сам помогает армии, когда закончится война и как его по-свойски называют военные, которых он опекает.

- Григорий, расскажите, как вы начали помогать военным? Задавались ли вообще вопросами – делать что-то в этом направлении или нет?

– Для меня такой вопрос не стоял: я системно помогаю армии уже 8 лет – конечно, без лишней шумихи и афиширования. Это не мое – "пиариться" на подобных вещах. Но очевидно, что первые дни войны застали врасплох миллионы украинцев. Никто не знал, что делать, куда бежать, кому помогать. Люди интуитивно выстроились в очереди в военкоматы, записывались в тероборону, чтобы хоть как-то помочь стране в трудные времена.

Для бизнеса война тоже стала ужасным ударом. Особенно для тех предпринимателей, которые забыли, что война вообще началась не 24 февраля 2022 года, а зимой 2014-го. К счастью, бизнес принял абсолютно правильное решение – все усилия направили на помощь армии и вынужденным переселенцам. Это было логично и прогнозированно: большинство предпринимателей – от малых до крупнейших – пришли к закономерному выводу, что в том случае, если россиянам удастся захватить Украину, у них вообще не будет ни одного бизнеса и вообще – возможности дальше жить на своей земле.

Как вы узнаете, в чем больше нуждаются военные? Ведь потребности постоянно меняются.

– Как человек, годами занимающийся поставкой в армию, я путем проб и ошибок пришел к выводу: перед тем, как собирать средства на что-то и доставлять на фронт, нужно тщательно изучить основные потребности. Поэтому я решил действовать по-другому: установить связь с военными, выяснять, что больше всего нужно, доставать это (иногда – за границей, посредством своих международных связей) и быстро отправлять на фронт. И эта стратегия сработала: мы установили связь с несколькими военными подразделениями, ведем с ними постоянную коммуникацию, и они могут рассчитывать на нас.

Григорий Козловский с военным
Связь с военными установлена, говорит Григорий Козловский

Да, мы дружим и активно сотрудничаем с 45-й и 47-й отдельными артиллерийскими бригадами, 184-м Учебным центром, Львовским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Благодаря постоянному контакту и коммуникации с этими формированиями я владею оперативной информацией о неотложных потребностях армии и делаю все, чтобы их удовлетворить.

Военный автомобиль
Армии требуются автомобили

Расскажите, пожалуйста, что конкретно было сделано и закуплено и для кого.

– Больше всего армия нуждается в автомобилях. Как рассказывают ребята из разных бригад, это практически одноразовый товар на фронте: машины быстро выходят из строя, часто попадают под обстрелы, превращаясь в металлолом.

Легковой автомобиль
Машины быстро выходят из строя

Очень страдают колеса – осколки, которыми усеяны дороги на передовой, режут шины, а заменить их часто нечем и негде. Поэтому одна из постоянных потребностей военных – ремонт техники, и зная это, я профинансировал капитальный ремонт около 15 автомобилей ВСУ и намерен продолжать эту работу.

Техника
Григорий Козловский знает о потребностях военных и помогает

Кроме того, по моей инициативе, в горячие точки было доставлено оборудование для балансировки колес, передвижной шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы и другую технику.

оборудование
В горячие точки было доставлено различное оборудование

Если перечислять конкретные виды помощи, то мы передали нашим защитникам два мультифункциональных учебных комплекса, минивэн, 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки, 20 раций, 250 артиллерийских планшетов, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов. Накануне зимы остро встал вопрос обогрева наших воинов и появился большой спрос на печи-буржуйки – проспонсировал установку 500 таких буржуек. К счастью, мы успели до наступления холодов.

буржуйки
500 буржуек успели приобрести до холодов

Недавно передали 45-й бригаде гидравлический пресс и сверлильный станок, а также оборудование верхолаза и зимнюю резину для грузовиков. С шинами, кстати, пришлось повозиться – я даже не представлял, что у нас такой дефицит зимних грузовых колес и проблема их достать. Причина в том, что раньше мы закупали резину у белорусов, но сейчас по очевидным причинам этот рынок для нас закрыт. Поэтому пришлось приложить усилия, но мы это сделали, и теперь ребята могут переобуть своих "боевых товарищей", подготовив их к снегу и льду.

А на Рождество я готовлю военным еще один подарок – мы покупаем для них беспилотник "Посейдон". Это разведывательный комплекс из трех БПЛа, оснащенный двумя камерами, позволяющими 40-кратно увеличить изображение и, соответственно, вести наблюдение с большой высоты. Он будет служить "глазами" для нашей артиллерии – оставаясь невидимым для вражеских радаров, сам "Посейдон" видит все до мелочей.

Вашему примеру стоит последовать, задумываетесь ли вы, каким образом стимулировать других делать посильные взносы на нужды ВСУ, теробороны, вынужденных переселенцев и т. п.? Как привлекаете донаты на важные цели?

– Я не только сам сделал ежедневную помощь армии своим главным приоритетом, но и активно привлекаю к этому других. Например, недавно я совместно с городскими властями Львова выступил соорганизатором благотворительного вечера-аукциона в поддержку военных. Благодаря частным коллекционерам и неравнодушным ценителям искусства, а также нашим военным удалось собрать 100 абсолютно уникальных лотов, представляющих художественную и историческую ценность. К нашему аукциону присоединились многие бизнесмены, политики, коллекционеры. В результате удалось собрать более 7 млн грн для нужд Вооруженных сил Украины. Наша семья – я и моя жена Юлия Думанская – приобрели лотов на 30 тысяч долларов. Большинство из них пойдет на благотворительные цели. Например, старинное Евангелие 1891 года мы отдадим в церковь для проведения крестного хода. Решили оставить нашим детям только старопечатный "Кобзарь" — для нас очень важно, чтобы младшие Козловские с детства чувствовали все величие украинской культуры, ее историю. В конце концов, тот, кто не знает своего прошлого и не чтит культуру, не имеет будущего.

После футбольного матча
На поле Академии "Рух" провели благотворительный футбольный матч

Еще одно мероприятие, которое мы недавно провели на поле Академии "Рух" — благотворительный товарищеский футбольный матч между командами All Stars и сборной артистов Украины. Люди высылали пожертвования во время проведения матча, который действительно был интересным и зрелищным. Но меня приятно удивило, что и после окончания игры средства продолжали поступать. В результате нам удалось собрать около 300 тысяч гривен. Это был положительный опыт, и в будущем мы планируем и дальше проводить подобные соревнования.

Команды после футбольного матча
Григорий Козловский организовал благотворительный матч для сбора средств для ВСУ

- Вы собираете деньги только на помощь армии или есть другие благотворительные направления, которые поддерживаете?

– Я очень рад, что моя жена Юлия Думанская поддерживает все мои благотворительные инициативы и вдохновляет на новые добрые дела. Недавно мы финансово поддержали проведение ремонта Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы – восстановили реабилитационное отделение и вторую очередь палат. Ввезли туда новую мебель, кондиционеры и системы очистки воздуха. Словом, сделали все, чтобы наши воины, которые получают медицинскую помощь и восстанавливаются после тяжелых боев, лечились в максимально комфортных условиях. Для того чтобы поддержать боевой дух наших защитников, на стене в одной из палат нарисовали тематический мурал от футбольного клуба "Рух" с поощрительными и вдохновляющими надписями.

Григорий Козловский в операционной
Семья Григория Козловского финансово поддержала госпиталь

Как фанат спорта, я считаю, что он закаляет тело и дух, дает возможность легче справляться с жизненными неурядицами и быстрее выздоравливать. Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была представлена в мире как сильная, храбрая, спортивная нация.

Григорий Козловский на футбольном поле
Григорий Козловский - фанат спорта

Получаете ли обратную связь от подразделений, которым помогаете, возможно, от командиров, отдельных военных?

– Да, это очень важное направление. Ведь для того, чтобы понимать, что мы двигаемся в правильном направлении, нужно постоянно общаться с получателями нашей помощи. От военных поступают запросы, которые мы оперативно удовлетворяем. Мне очень приятно, что наши защитники – мужественные ребята – знают меня, называют "Петровичем", и постоянно отмечают наградами и благодарностями.

Благодарность Григорию Козловскому
Благодарность Григорию Козловскому

В последнее время я получил несколько престижных наград, которыми очень горжусь. В частности, поощрительное отличие — медаль "За особую службу ІІІ степени" от Сухопутных войск ВСУ, благодарность от 45-й и 47-й Отдельных артиллерийских бригад, грамоту от 184-го Учебного центра, Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

медаль Григория Козловского
Медаль "За особую службу ІІІ степени" от Сухопутных войск ВСУ

Я, честно говоря, немного от этого смущаюсь – не привык афишировать свои добрые дела, считаю, что реальная помощь – молчаливая. Но, конечно, это очень приятно: чувствую, что я на своем месте и делаю то, что нужно. Убежден: любая работа, которая приближает нашу победу, важна и нужна. И буду делать ее не столько, сколько смогу, а сколько потребуется.

Григорий, и напоследок дайте, пожалуйста, прогноз: как и когда может закончиться война?

– Я знаю, что среди украинцев царят диаметрально противоположные настроения: кто-то убежден, что война вот-вот закончится, другим кажется, что она будет продолжаться вечно. Считаю обе такие стратегии проигрышными. По-моему, лучше вообще не зацикливаться на вопросе, когда закончится эта напасть, и просто хорошо делать свое дело. Что касается меня, то я управляю своими бизнесами, поддерживая экономику государства, заботясь о своих сотрудниках и уплачивая налоги. Я считаю, что экономический фронт не менее важен, чем военный. Кроме того, я занимаюсь помощью армии и благотворительностью, чем вношу свой вклад в победу. А также – воспитываю в патриотическом духе своих детей, прививая им любовь к Украине и гордость за нацию.

Если говорить о том, чем может закончиться эта война, то двух мнений быть не может – безоговорочной победой Украины. Если в феврале 2022 года никто не верил, что мы продержимся хотя бы несколько недель против многочисленной и хорошо вооруженной российской армии, то сегодня нет сомнений, что мы победим в этом противостоянии. Другой вопрос – на каких условиях. Враг намеренно бьет по объектам критической энергетической инфраструктуры, чтобы вызвать панические настроения у украинцев – заставить их бежать за границу или давить на власть, требуя мирных переговоров с кремлем на их условиях. Но не на таких напали! Если уж заключать мирное соглашение, то только при условии, что мы возвращаемся к границам 1991 года, россия выводит все войска с нашей территории и выплачивает репарации, а путин и другие военные преступники оказываются на скамье подсудимых Военного трибунала в Гааге. И я бы уже сейчас поднимал вопрос о демилитаризации нашего бешеного соседа, и денуклеаризации россии. Потому что до тех пор, пока в кремле будут размахивать ядерным чемоданчиком, никому в мире не будет покоя.

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