Бизнесмен и меценат Григорий Козловский: "Тесная коммуникация с военными подразделениями помогает успешно поддерживать армию"

Бывший почетный президент футбольного клуба "Рух" рассказал о совместной работе в противостоянии врагу

С первых дней полномасштабного вторжения украинцы объединились, чтобы дать отпор оккупантам. Те, кто имел военный опыт и хотя бы умел держать оружие, пошли записываться в военкоматы и ряды территориальной обороны. Простые украинцы делали пожертвования на армию. Сразу включился и украинский бизнес: от маленьких кафе до мощных системных предприятий.

Львовский бизнесмен и меценат, бывший почетный президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский убежден: именно это единство, совместная работа по противостоянию врагу, а также высокий боевой дух нации стали ключевыми факторами, чтобы Украина не только не проиграла войну, но и получила значительные преимущества и высокие шансы победить.

В эксклюзивном интервью Григорий Козловский рассказал, как он сам помогает армии, когда закончится война и как его по-свойски называют военные, которых он опекает.

- Григорий, расскажите, как вы начали помогать военным? Задавались ли вообще вопросами – делать что-то в этом направлении или нет?

– Для меня такой вопрос не стоял: я системно помогаю армии уже 8 лет – конечно, без лишней шумихи и афиширования. Это не мое – "пиариться" на подобных вещах. Но очевидно, что первые дни войны застали врасплох миллионы украинцев. Никто не знал, что делать, куда бежать, кому помогать. Люди интуитивно выстроились в очереди в военкоматы, записывались в тероборону, чтобы хоть как-то помочь стране в трудные времена.

Для бизнеса война тоже стала ужасным ударом. Особенно для тех предпринимателей, которые забыли, что война вообще началась не 24 февраля 2022 года, а зимой 2014-го. К счастью, бизнес принял абсолютно правильное решение – все усилия направили на помощь армии и вынужденным переселенцам. Это было логично и прогнозированно: большинство предпринимателей – от малых до крупнейших – пришли к закономерному выводу, что в том случае, если россиянам удастся захватить Украину, у них вообще не будет ни одного бизнеса и вообще – возможности дальше жить на своей земле.

– Как вы узнаете, в чем больше нуждаются военные? Ведь потребности постоянно меняются.

– Как человек, годами занимающийся поставкой в армию, я путем проб и ошибок пришел к выводу: перед тем, как собирать средства на что-то и доставлять на фронт, нужно тщательно изучить основные потребности. Поэтому я решил действовать по-другому: установить связь с военными, выяснять, что больше всего нужно, доставать это (иногда – за границей, посредством своих международных связей) и быстро отправлять на фронт. И эта стратегия сработала: мы установили связь с несколькими военными подразделениями, ведем с ними постоянную коммуникацию, и они могут рассчитывать на нас.

Связь с военными установлена, говорит Григорий Козловский

Да, мы дружим и активно сотрудничаем с 45-й и 47-й отдельными артиллерийскими бригадами, 184-м Учебным центром, Львовским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Благодаря постоянному контакту и коммуникации с этими формированиями я владею оперативной информацией о неотложных потребностях армии и делаю все, чтобы их удовлетворить.

Армии требуются автомобили

– Расскажите, пожалуйста, что конкретно было сделано и закуплено и для кого.

– Больше всего армия нуждается в автомобилях. Как рассказывают ребята из разных бригад, это практически одноразовый товар на фронте: машины быстро выходят из строя, часто попадают под обстрелы, превращаясь в металлолом.

Машины быстро выходят из строя

Очень страдают колеса – осколки, которыми усеяны дороги на передовой, режут шины, а заменить их часто нечем и негде. Поэтому одна из постоянных потребностей военных – ремонт техники, и зная это, я профинансировал капитальный ремонт около 15 автомобилей ВСУ и намерен продолжать эту работу.

Григорий Козловский знает о потребностях военных и помогает

Кроме того, по моей инициативе, в горячие точки было доставлено оборудование для балансировки колес, передвижной шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы и другую технику.

В горячие точки было доставлено различное оборудование

Если перечислять конкретные виды помощи, то мы передали нашим защитникам два мультифункциональных учебных комплекса, минивэн, 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки, 20 раций, 250 артиллерийских планшетов, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов. Накануне зимы остро встал вопрос обогрева наших воинов и появился большой спрос на печи-буржуйки – проспонсировал установку 500 таких буржуек. К счастью, мы успели до наступления холодов.

500 буржуек успели приобрести до холодов

Недавно передали 45-й бригаде гидравлический пресс и сверлильный станок, а также оборудование верхолаза и зимнюю резину для грузовиков. С шинами, кстати, пришлось повозиться – я даже не представлял, что у нас такой дефицит зимних грузовых колес и проблема их достать. Причина в том, что раньше мы закупали резину у белорусов, но сейчас по очевидным причинам этот рынок для нас закрыт. Поэтому пришлось приложить усилия, но мы это сделали, и теперь ребята могут переобуть своих "боевых товарищей", подготовив их к снегу и льду.

А на Рождество я готовлю военным еще один подарок – мы покупаем для них беспилотник "Посейдон" . Это разведывательный комплекс из трех БПЛа, оснащенный двумя камерами, позволяющими 40-кратно увеличить изображение и, соответственно, вести наблюдение с большой высоты. Он будет служить "глазами" для нашей артиллерии – оставаясь невидимым для вражеских радаров, сам "Посейдон" видит все до мелочей.

– Вашему примеру стоит последовать, задумываетесь ли вы, каким образом стимулировать других делать посильные взносы на нужды ВСУ, теробороны, вынужденных переселенцев и т. п.? Как привлекаете донаты на важные цели?

– Я не только сам сделал ежедневную помощь армии своим главным приоритетом, но и активно привлекаю к этому других. Например, недавно я совместно с городскими властями Львова выступил соорганизатором благотворительного вечера-аукциона в поддержку военных. Благодаря частным коллекционерам и неравнодушным ценителям искусства, а также нашим военным удалось собрать 100 абсолютно уникальных лотов, представляющих художественную и историческую ценность. К нашему аукциону присоединились многие бизнесмены, политики, коллекционеры. В результате удалось собрать более 7 млн грн для нужд Вооруженных сил Украины. Наша семья – я и моя жена Юлия Думанская – приобрели лотов на 30 тысяч долларов. Большинство из них пойдет на благотворительные цели. Например, старинное Евангелие 1891 года мы отдадим в церковь для проведения крестного хода. Решили оставить нашим детям только старопечатный "Кобзарь" — для нас очень важно, чтобы младшие Козловские с детства чувствовали все величие украинской культуры, ее историю. В конце концов, тот, кто не знает своего прошлого и не чтит культуру, не имеет будущего.

На поле Академии "Рух" провели благотворительный футбольный матч

Еще одно мероприятие, которое мы недавно провели на поле Академии "Рух" — благотворительный товарищеский футбольный матч между командами All Stars и сборной артистов Украины. Люди высылали пожертвования во время проведения матча, который действительно был интересным и зрелищным. Но меня приятно удивило, что и после окончания игры средства продолжали поступать. В результате нам удалось собрать около 300 тысяч гривен. Это был положительный опыт, и в будущем мы планируем и дальше проводить подобные соревнования.

Григорий Козловский организовал благотворительный матч для сбора средств для ВСУ

- Вы собираете деньги только на помощь армии или есть другие благотворительные направления, которые поддерживаете?

– Я очень рад, что моя жена Юлия Думанская поддерживает все мои благотворительные инициативы и вдохновляет на новые добрые дела. Недавно мы финансово поддержали проведение ремонта Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы – восстановили реабилитационное отделение и вторую очередь палат. Ввезли туда новую мебель, кондиционеры и системы очистки воздуха. Словом, сделали все, чтобы наши воины, которые получают медицинскую помощь и восстанавливаются после тяжелых боев, лечились в максимально комфортных условиях. Для того чтобы поддержать боевой дух наших защитников, на стене в одной из палат нарисовали тематический мурал от футбольного клуба "Рух" с поощрительными и вдохновляющими надписями.

Семья Григория Козловского финансово поддержала госпиталь

Как фанат спорта, я считаю, что он закаляет тело и дух, дает возможность легче справляться с жизненными неурядицами и быстрее выздоравливать. Мне бы очень хотелось, чтобы Украина была представлена в мире как сильная, храбрая, спортивная нация.

Григорий Козловский - фанат спорта

– Получаете ли обратную связь от подразделений, которым помогаете, возможно, от командиров, отдельных военных?

– Да, это очень важное направление. Ведь для того, чтобы понимать, что мы двигаемся в правильном направлении, нужно постоянно общаться с получателями нашей помощи. От военных поступают запросы, которые мы оперативно удовлетворяем. Мне очень приятно, что наши защитники – мужественные ребята – знают меня, называют "Петровичем", и постоянно отмечают наградами и благодарностями.

Благодарность Григорию Козловскому

В последнее время я получил несколько престижных наград , которыми очень горжусь. В частности, поощрительное отличие — медаль "За особую службу ІІІ степени" от Сухопутных войск ВСУ, благодарность от 45-й и 47-й Отдельных артиллерийских бригад, грамоту от 184-го Учебного центра, Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Медаль "За особую службу ІІІ степени" от Сухопутных войск ВСУ

Я, честно говоря, немного от этого смущаюсь – не привык афишировать свои добрые дела, считаю, что реальная помощь – молчаливая. Но, конечно, это очень приятно: чувствую, что я на своем месте и делаю то, что нужно. Убежден: любая работа, которая приближает нашу победу, важна и нужна. И буду делать ее не столько, сколько смогу, а сколько потребуется.

– Григорий, и напоследок дайте, пожалуйста, прогноз: как и когда может закончиться война?

– Я знаю, что среди украинцев царят диаметрально противоположные настроения: кто-то убежден, что война вот-вот закончится, другим кажется, что она будет продолжаться вечно. Считаю обе такие стратегии проигрышными. По-моему, лучше вообще не зацикливаться на вопросе, когда закончится эта напасть, и просто хорошо делать свое дело. Что касается меня, то я управляю своими бизнесами, поддерживая экономику государства, заботясь о своих сотрудниках и уплачивая налоги. Я считаю, что экономический фронт не менее важен, чем военный. Кроме того, я занимаюсь помощью армии и благотворительностью, чем вношу свой вклад в победу. А также – воспитываю в патриотическом духе своих детей, прививая им любовь к Украине и гордость за нацию.

Если говорить о том, чем может закончиться эта война, то двух мнений быть не может – безоговорочной победой Украины. Если в феврале 2022 года никто не верил, что мы продержимся хотя бы несколько недель против многочисленной и хорошо вооруженной российской армии, то сегодня нет сомнений, что мы победим в этом противостоянии. Другой вопрос – на каких условиях. Враг намеренно бьет по объектам критической энергетической инфраструктуры, чтобы вызвать панические настроения у украинцев – заставить их бежать за границу или давить на власть, требуя мирных переговоров с кремлем на их условиях. Но не на таких напали! Если уж заключать мирное соглашение, то только при условии, что мы возвращаемся к границам 1991 года, россия выводит все войска с нашей территории и выплачивает репарации, а путин и другие военные преступники оказываются на скамье подсудимых Военного трибунала в Гааге. И я бы уже сейчас поднимал вопрос о демилитаризации нашего бешеного соседа, и денуклеаризации россии. Потому что до тех пор, пока в кремле будут размахивать ядерным чемоданчиком, никому в мире не будет покоя.