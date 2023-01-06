Фармацевтическая компания «Здоровье» о вызовах и итогах 2022 года

Украина борется за независимость и свободу, свой вклад в победу вносят бизнес и люди

2022-й стал годом испытания для Украины. Война разделила жизнь многих людей на "до" и "после". Государство борется за независимость и свободу, а свой вклад в победу вносят бизнес и люди.

Начиная с 24 февраля 2022 года, компания "Здоровье" продолжает работать и производить качественные и доступные лекарства для украинцев и по итогам года сохранила место среди ведущих фармпроизводителей Украины. А также осталась одним из лидеров по объемам экспорта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

У "Здоровья" есть сертификаты соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики (GMP — Good Manufacturing Practice) как Украины, так и Европейского Союза. Двенадцать производственных участков компании "Здоровье" сертифицированы в соответствии с требованиями GMP, действуют системы управления на базе международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Специалисты "Здоровье" разрабатывают новые фармацевтические препараты и выводят на рынок Украины лекарственные средства, используемые в мировой практике. В среднем каждый год появляется по 15 новых наименований. Компания выпускает доступное лекарство европейского качества. А одним из преимуществ является то, что в портфеле препараты всех фармакотерапевтических групп рецептурного и безрецептурного отпуска.

В настоящее время "Здоровье" производит более 510 наименований лекарственных средств в 22 видах лекарственных форм. В 2022 году компания выпустила на рынок Украины новые препараты — Аллопуринол-Здоровье в форме таблеток, Толперил-Здоровье раствор для инъекций, Эторикоксиб-Здоровье таблетки, Слабигель-Здоровье гель ректальный, Ацетилка шипучие таблетки. Также рекомендовано к рассмотрению на этапе разработки и регистрации еще 66 новых препаратов.

В 2022 году "Здоровье" поставляло лекарственные средства в более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Налажен начатый в 2021 году проект контрактного производства фармацевтических препаратов для Словакии. Ведется работа со странами Евросоюза (поставка лекарственных препаратов в Польшу, заключен контракт с Германией).

Не прекратила компания помогать спорту и оказала поддержку именитым слобожанским спортсменам , которые являются сотрудниками "Здоровья". В сентябре Илона Прокопенюк стала бронзовым призером чемпионата Мира по спортивной борьбе в Сербии, в октябре Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U 23 в Испании, а в ноябре Мухаммед Алиев завоевал золото на турнире мемориала Билла Фаррелла в США.

По инициативе Александра Доровского, главы наблюдательного совета компании, с первых дней военной агрессии против Украины на нужды армии компания "Здоровье" передавала лекарства, закупала генераторы, квадрокоптеры, передавала и ремонтировала автомобили ВСУ, перечисляла деньги на военную амуницию.

В условиях военного положения, авиационных бомбардировок и активных боевых действий в Харькове и области компания оказывала гуманитарную помощь городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №25, воинской части 3306, управлению станции скорой медицинской помощи. Руководство и сотрудники компании поставляли аптечки первой помощи для пожилых людей, детей и женщин в бомбоубежища на станциях метрополитена. За время введения военного положения предприятие неоднократно передавали лекарственные средства в Главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области, специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие коммунальные предприятия.

Сотрудники фармкомпании "Здоровье" производят окопные свечи и буржуйки для ВСУ. В первые 3 месяца боевых действий было закуплено продуктов и изготовлено более 5000 обедов для военных в Харькове. "Здоровье" кормит бойцов и по сей день.