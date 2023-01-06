Фармацевтична компанія «Здоров'я» про виклики та підсумки 2022 року

Україна виборює незалежність і свободу, свій внесок у перемогу роблять бізнес і люди

2022-й став роком випробування для України. Війна розділила життя багатьох людей на "до" та "після". Держава виборює незалежність і свободу, а свій внесок у перемогу роблять бізнес і люди.

Починаючи з 24 лютого 2022 року компанія "Здоров’я" продовжує працювати та виробляти якісні та доступні ліки для українців і за підсумками року зберегла місце серед провідних фармвиробників України. А також залишилась одним із лідерів за обсягами експорту продукції до країн ближнього та далекого зарубіжжя.

"Здоров'я" має сертифікати відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP — Good Manufacturing Practice) як України, так і Європейського Союзу. Дванадцять виробничих ділянок компанії "Здоров'я" сертифіковані відповідно до вимог GMP, діють системи управління на базі міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Фахівці "Здоров'я" розробляють нові фармацевтичні препарати та виводять на ринок України лікарські засоби, що використовуються у світовій практиці. У середньому щороку з’являється по 15 нових найменувань. Компанія випускає доступні ліки європейської якості. А однією з переваг є те, що у її портфелі препарати усіх фармакотерапевтичних груп рецептурного та безрецептурного відпуску.

На цей час "Здоров’я" виробляє понад 510 найменувань лікарських засобів у 22-ох видах лікарських форм. У 2022 році компанія випустила на ринок України нові препарати — Аллопурінол-Здоров’я у формі таблеток, Толперіл-Здоров’я розчин для ін’єкцій, Еторикоксиб-Здоров’я таблетки, Слабігель-Здоров’я гель ректальний, Ацетилка шипучі таблетки. Також рекомендовано до розгляду на етап розробки та реєстрації ще 66 нових препаратів.

В 2022 році "Здоров'я" постачала лікарські засоби до понад 20 країн ближнього та далекого зарубіжжя. Налагоджено розпочатий у 2021 році проєкт контрактного виробництва фармацевтичних препаратів для Словаччини. Ведеться робота з країнами Євросоюзу (постачання лікарських препаратів до Польщі, укладено контракт із Німеччиною).

Не припинила компанія допомагати спорту та надала підтримку іменитим слобожанським спортсменам , які є співробітниками "Здоров’я". У вересні Ілона Прокопенюк стала бронзовою призеркою чемпіонату Світу зі спортивної боротьби у Сербії, у жовтні Каміль Керимов став бронзовим чемпіоном світу з вільної боротьби U 23 в Іспанії, а в листопаді Мухаммед Алієв завоював золото на турнірі меморіалі Білла Фаррела в США.

За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради компанії, з перших днів військової агресії проти України на потреби армії компанія "Здоров'я" передавала ліки, закуповувала генератори, квадрокоптери, передавала та ремонтувала автомобілі ЗСУ, перераховувала гроші на військову амуніцію.

В умовах воєнного стану, авіаційних бомбардувань й активних бойових дій у місті Харкові та області компанія надавала гуманітарну допомогу міській клінічній лікарні №17, міській клінічній лікарні №25, військовій частині 3306, управлінню станції швидкої медичної допомоги. Керівництво і співробітники компанії постачали аптечки першої допомоги для літніх людей, дітей та жінок до бомбосховищ на станціях метрополітену. За час запровадження військового стану підприємство неодноразово передавали лікарські засоби до Головного Управління Міністерства внутрішніх справ Харківської області, спеціальних підрозділів поліції, КП "Харківські теплові мережі" та інших комунальних підприємств.

Співробітники фармкомпанії "Здоров’я" виготовляють окопні свічки та буржуйки для ЗСУ. Протягом перших 3 місяців бойових дій було закуплено продуктів та виготовлено понад 5000 обідів для військових у Харкові. "Здоров’я" годує бійців і до теперішнього часу.