На рынке Украины уверенно дорожает популярный овощ: чего ждать от цен

По мнению экспертов, овощ будет дорожать и дальше

В Украине постепенно ослабевает спрос на импортные огурцы, однако это не останавливает импортеров и те продолжают увеличивать цены на эту категорию товаров еще больше.

Как сообщают аналитики проект EastFruit, продавцы аргументируют свое решение по повышению цен тем, что огурец стал существенно дороже на внутреннем рынке Турции. Именно эта страна является основным импортером овощей на украинском рынке.

Сейчас стоимость одного килограмма импортных огурцов составляет от 80 до 97 гривен. Этот ценник примерно на 20% больше, чем на прошлой неделе. Эксперты отмечают, что одной из веских причин подорожания стало мощное землетрясение, которое недавно произошло в Турции.

Также добавим, что на сегодняшний день импортный огурец на рынках Украины стоит в среднем на 33% дороже, по сравнению с февралем прошлого, 2022 года. В то же время, по мнению ключевых игроков рынка, эта цена окончательной не будет и этот овощ будет дорожать и дальше. Главными причинами, которые влекут такие прогнозы, является то, что импортный огурец почти не имеет конкурентов в Украине, а сезона сбора огурцов нового оборота в большинстве украинских тепличных комбинатов ждать еще достаточно долго.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме огурцов в Украине постепенно ползут и цены на картофель. В частности, основные причины подорожания — война и регулярные российские обстрелы. Не менее важным фактором эксперты считают условия, при которых ее прошлой осенью ее собирали на полях.