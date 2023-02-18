На ринку України впевнено дорожчає популярний овоч: чого чекати від цін далі

На думку експертів, овоч дорожчатиме й надалі

В Україні поступово слабшає попит на імпортні огірки, однак це не зупиняє імпортерів і вони збільшують ціни на цю категорію товарів ще більше.

Як повідомляють аналітики проєкт EastFruit, продавці аргументують своє рішення щодо підвищення цін тим, що огірок став суттєво дорожчим на внутрішньому ринку Туреччини. Саме ця країна є основним імпортером овочів на український ринок.

Наразі вартість одного кілограма імпортних огірків сягає від 80 до 97 гривень. Цей цінник приблизно на 20% більший, аніж минулого тижня. Експерти зазначають, що однією з вагомих причин здорожчання став потужний землетрус, який нещодавно стався у Туреччині.

Також додамо, що станом на сьогоднішній день імпортний огірок на ринках України коштує в середньому на 33% дорожче, у порівнянні з лютим минулого, 2022 року. Водночас, на думку ключових гравців ринку, ця ціна остаточною не буде і цей овоч дорожчатиме й надалі. Головними причинами, які тягнуть за собою такі прогнози є те, що імпортний огірок майже не має конкурентів в Україні, а сезону збирання огірків нового обороту в більшості українських тепличних комбінатів чекати ще досить довго.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім огірків, в Україні поступово повзуть й ціни на картоплю. Зокрема, основними причинами здорожчання є війна та регулярні російські обстріли. Не менш важливим фактором експерти вважають умови, за яких її минулої осені її збирали на полях.