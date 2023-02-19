Овощной салат становится дорогим удовольствием: в Украине дорожают овощи

Полакомиться овощами – недешевое удовольствие

Украинский рынок уже ощутил на себе подорожание турецких огурцов, вызванное, в том числе и масштабным землетрясение в этой стране. Однако это еще не конец — в цене растут помидоры, которые эта страна также импортирует в Украину.

Об этом пишет проект EastFruit. Проблема в маленьком предложении тепличных томатов на рынке Украины, когда поставщики закупают только товары из-за границы. Их количество также снижается и возникает дефицит.

Самый дешевый вид помидоров — обычные красные стоят в феврале в среднем 99,15 грн. Цена отличается от магазина к магазину. В январе за них просили 83,93 грн, сообщает сайт "Минфин".

Цена на красные помидоры по магазинам

Другие виды томатов обойдутся еще дороже — розовые помидоры стоят в среднем 159,36 грн. Это единственный вид помидоров сохранивший прежний уровень цены и даже незначительно подешевевший против январской цены в 161,40 грн. А вот сорту "сливка" так не повезло. В январе он стоил 104,74 грн за кило, а в феврале уже 120,72 грн.

Цены высокими не останутся, считают эксперты, они снизятся, когда украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым урожаем. Ранее "Телеграф" рассказывал, что пока овощи дорожают, часть продуктов незначительно снижается в цене.